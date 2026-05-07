Ooit was dit de snelste diesel ter wereld, nu staat ie te koop op Marktplaats.nl!

Als je dacht alles te hebben gezien op Marktplaats verrast het koop- en verkoopplatform je toch weer. Vandaag komen we iets extreem bijzonders tegen. Bij een verkoper van klassieke auto’s in Veenoord stuiten we op het jaren ‘70-equivalent van een Bugatti Veyron.

Aanschouw: de Mercedes DieselStar Weltrekord Auto! Er zit een razend interessant verhaal achter deze bijzondere auto, maar daar moet je maar even voor naar beneden scrollen. Kijk eerst even naar het ding! Het is alsof een gevouwen papieren vliegtuigje is bevallen van een levensgrote vierwieler.













Het verhaal achter de DieselStar

Ik moet zeggen dat dit ook mijn eerste ontmoeting is met deze creatie. Dankzij de verkopende partij weten we een boel over deze auto. De DieselStar is het werk van ene Fritz B. Busch. Hij was in de jaren ‘70 werkzaam als journalist, maar hield zich ook veel bezig met autosport. Busch was benieuwd of hij een snelheidsrecord in handen zou kunnen krijgen.

De Duitser besloot een groep monteurs op te trommelen en startte met de bouw aan dit dieselmonster. Als basis werd het chassis van een F2-raceauto uit die tijd gebruikt. Op het midden van de basis kwam een 3,0-liter vijfcilinder dieselmotor uit een Mercedes W115 240D. Het vermogen werd flink opgepompt dankzij een AiReserach-turbo en sterker Bosch-injectiesysteem. Hierna produceerde de dieselmotor ineens geen 79, maar 187 pk.

Om de krachtbron bouwde Busch en zijn team een koets van aluminium panelen die zo aerodynamisch mogelijk was. De vorm is expres laag gehouden zodat het neusje niet zou opstijgen en de auto stabiel blijft op hoge snelheden.

Record!

Op 16 november 1975 is het zover: Busch gaat een recordpoging doen in de DieselStar. Zijn team en hijzelf gaan hiervoor naar het testcircuit van Volkswagen in Ehra-Lessien. Busch weet binnen 5,6 seconden aan de 100 km/u bij zijn poging. Aan het einde van dit rit tikt de DieselStar een topsnelheid van 253,7 km/u aan.

Het record zit hem echter niet in de acceleratie- of topsnelheid. Destijds werden de records uitgedeeld op basis van de gemiddelde snelheid over de eerste kilometer. Die was bij de DieselStar van Busch 136,4 km/u. Hij verbrak daarmee het record met 3 km/u. Vanaf die dag was de DieselStar de snelste dieselauto met een motor tot 3,0-liter.

Wat je nu nog aan de DieselStar hebt? In de praktijk waarschijnlijk niet veel. Je gaat er niet even de weekboodschappen mee doen. Het is echter wel een onwijs mooi verhaal en toffe auto om te kunnen tonen. Plus: je hoeft de specificaties niet te onthouden, want die staan met koeienletters op de zijkant geplakt.