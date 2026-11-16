Utrecht denkt de oplossing voor het stroomprobleem gevonden te hebben

Hoe je het ook wend of keert, een auto staat een groot deel van zijn leven gewoon met zijn handen in de zakken niks te doen. Op de oprit, in een parkeervak, bij de laadpaal van de McDonalds. Een auto doet dan eigenlijk gewoon niks. Maar precies die auto's kunnen straks een tweede functie krijgen.

Utrecht heeft een plan

Het briljante plan heet Vehicle-to-Grid, of ook wel V2G genoemd. Dat is het systeem waarbij een elektrische auto niet alleen maar stroom opslurpt, maar ook terug kan geven aan het stroomnet. Dat is op drukke momenten natuurlijk ideaal. Als het net dan weer een beetje is afgekoeld wordt de auto weer opgeladen. Eigenlijk dus gewoon een grote powerbank. Maar dan op heel veel parkeerplaatsen.

Volgens de berekeningen van deelautobedrijf MyWheels kan een zo'n leger van 5.000 auto's in de provincie Utrecht tussen de 28 en 45 megawatt aan flexibiliteit opleveren. Dat klinkt niet heel duidelijk, maar het komt erop neer dat die auto's een flink deel van de benodigde ondersteuning kunnen verzorgen. Utrecht heeft tot en met 2033 volgens schattingen zo'n 320 MW aan flexibel vermogen nodig, en 80 MW daarvan zou uit mobiliteit moeten komen.

Met 5.000 van de rijdende powerbanks zou volgens MyWheels 35 tot 56 procent van die mobiliteitsopgave kunnen worden ingevuld. Dat is trouwens een berekening voor een toekomstige vloot, niet iets wat er vandaag al is.

Hulp is wel nodig

Je kan hier natuurlijk een beetje sceptisch over zijn, maar uit een proef in Utrecht blijkt dat het best goed werkt. In juni 2025 werd project Utrecht Energized gestart. Daarin werkten merken als Renault Group, We Drive Solar, MyWheels en de gemeente gezellig samen. Nu 1,5 jaar later zijn er 430 auto's aangesloten op het systeem, waaronder 306 elektrische deelauto's en 124 particuliere auto's.

Deze auto's leverden tussen 1 april en 8 juli 2026 samen 163 megawattuur aan stroom terug aan het net. Op het beste meetmoment werd voor twee uur langs zelfs een gemiddelde van 1,4 MW geleverd. Dat is volgens de partijen genoeg om tijdens de avondpiek zo'n 700 huishoudens op te vangen.

Dat de hele techniek dus potentie heeft is wel duidelijk, maar dan is er nog één grote vraag: wie gaat dat allemaal betalen? Want MyWheels laat weten dat het financieel best een uitdaging is om de V2G-auto's rendabel te exploiteren. Het zou dus fijn zijn als de overheid even een handje kon helpen. Het bedrijf pleit daarom voor een verlaging van de btw op deelmobiliteit van 21 naar 9 procent, vrijstellen van de wegenbelasting voor elektrische deelauto's en het voorkomen van een dubbele energiebelasting bij bidirectioneel laden.

Het idee is in ieder geval interessant en heeft laten zien dat het wel degelijk kan werken.