Utrecht loopt tegen een nogal elektrisch probleem aan

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Utrecht wil graag een voorbeeldstad zijn als het om elektrisch rijden gaat. Vanaf 2030 moeten zakelijke bestelwagens en vrachtwagens in principe uitstootloos door de hele stad kunnen rijden. Alleen is er een klein dingetje waar zelfs de gemeente weinig tegen kan beginnen: de stroom is op.

De gemeente loopt zelf tegen de muur

Er komen 31 prachtige nieuwe vuilniswagens, maar slechts vier tot acht daarvan kunnen elektrisch worden. Voor de andere 23 tot 27 exemplaren kiest Utrecht voor HVO100, ook wel bekend als biodiesel. De gemeentewerf aan de Tractieweg heeft simpel gezegd te weinig elektrische capaciteit en het stroomnet in de regio zit tot zeker 2031 hartstikke vol.

Dat is natuurlijk vreemd omdat Utrecht vanaf 2030 de zero-emissiezone naar de hele stad wil uitbreiden. Vrachtwagens en zakelijke bestelwagens moeten daar dan in principe emissieloos kunnen rijden.

De gemeente erkent gelukkig zelf dat daar her en der wel wat spanning zit. Ondernemers die door netcongestie niet kunnen overstappen en dat ook aan kunnen tonen, kunnen een landelijke ontheffing krijgen. Utrecht is van plan voor zijn eigen voertuigen ook van zo'n mogelijkheid gebruik te maken. Dat klinkt toch allemaal wel een beetje scheef.

Utrecht beboet diesel, maar koopt het zelf

Het is trouwens niet de eerste keer dat de gemeente hiermee zo'n vreemde situatie neerzet. Sinds juli 2025 worden vrachtwagens die niet aan de eisen van de Utrechtse zero-emissiezone voldoen namelijk gewoon beboet, zo bleek uit een bericht van RTV Utrecht. Tegelijkertijd had de gemeente zelf 17 nieuwe dieselvrachtwagens gekocht.

Het ging om Scania L280's voor het legen van ondergrondse afvalcontainers. De eerste werd eind 2024 geleverd en de laatste in februari 2025, dus nadat de zero-emissiezone al was ingegaan. Maar uiteraard kunnen deze trucks door een vrijstelling tot 2030 blijven rijden.

Volgens Utrecht was de aankoop destijds noodzakelijk omdat de aanbesteding al in 2021 was begonnen en geschikte elektrische kraanvrachtwagens toen nog nauwelijks beschikbaar waren.

Elektrisch rijden zonder stroom

Nu zijn elektrische vuilniswagens dus wel beschikbaar, maar loopt Utrecht tegen het volle stroomnet aan.

Dat levert best een bijzondere situatie op. De gemeente wil ondernemers vanaf 2030 in principe verplichten om met emissieloze bestelwagens en vrachtwagens door heel Utrecht te rijden, terwijl ze voor haar eigen zware voertuigen een oplossing moet zoeken omdat er niet genoeg elektriciteit beschikbaar is.

De elektrische ambitie blijft dus keihard overeind staan. Alleen moeten de vuilniswagens voorlopig nog genoegen nemen met diesel.

Via: AD