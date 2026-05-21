Pas op: je kunt verbranden door de zon in de auto

Waarom honderden kilometers reizen om een lekker kleurtje op te doen als je ook gewoon in Nederland je auto in de zon kan parkeren om bruin te bakken? Want ja, je kunt je huid verbranden terwijl je in de auto zit. Tenminste, met een beetje pech. Of geluk, net hoe je het bekijkt.

Het Australische Drive heeft hier onderzoek naar gedaan. De journalisten down under vroegen verschillende merken naar de UV-bescherming in de ruiten van de tien bestverkochte auto’s in Australië. Wat blijkt: auto’s zijn heel verschillend beschermd tegen de zonnestralen.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er twee soorten UV-straling zijn die onze huid kunnen aantasten: UVA en UVB. De kortere UVB-stralen zijn minder sterk maar kunnen wel al voor verbranding zorgen. De langere UVA-stralen naast verbranding leiden tot huidveroudering en rimpels.

Beschermt mijn auto?

Over het algemeen beschermen auto’s via de voorruit erg goed tegen de UVA- en UVB-straling. Dit komt doordat de voorruit gemaakt is van gelaagd glas. Hierbij zit een plastic laag tussen twee glasplaten. Dit raam houdt ongeveer 98 procent van de straling buiten. De zij- en achterruiten van veel modellen zijn dan weer gemaakt van gehard glas. Hier kan de langere UVA-straling doorheen schijnen en je huid aantasten.

Wisselende resultaten

Van de modellen die we ook in Nederland hebben, zien we uiteenlopende reacties van de automerken over de UV-straling. Neem bijvoorbeeld de Kia Stonic. Deze crossover heeft verschillende ramen per uitvoering. De middelste en topuitvoeringen hebben een UV-werende voorruit, maar de instapper niet. Een woordvoerder van Kia zei dat het "puur aan de kosten lag". Vandaar dat de voorruit van de goedkoopste Stonix maar 29 procent van de UV-straling buiten houdt. In deze auto kun je dus prima verbranden.

Hetzelfde geldt voor de Hyundai Kona. De goedkoopste versie heeft 52 procent UV-bescherming terwijl de Elite en Premium-uitvoeringen 65 procent halen. Er is ook nog een optie voor privacyglas, wat niet alleen zorgt voor geen pottenkijkers achterin, maar ook 90 procent van de UV-straling buiten houdt. Nog een reden om voor getinte ramen te gaan dus.

Mazda vertelt over de CX-3 en -30 dat de voorruit alle zonnestraling buiten houdt. De overige ramen hebben een dekking van 65 procent. Andere merken zijn wat onduidelijker. MG zegt bijvoorbeeld over de ZS dat er ‘’een zekere mate van bescherming" in zit. Als je dacht dat dat vaag was, lees dan de reactie van Suzuki. Over de UV-bescherming van de Jimny zegt het Japanse merk: ‘’We zijn niet in staat om de informatie openbaar te maken.’’ Waar zouden ze bang voor zijn? Rechtszaken? Extra werk? Hoe het ook zij: ga je een dagje naar het strand? Smeer je alvast in de auto in zodat je niet onderweg al verbrandt.