V8 terug in de F1? Dit is de huidige stand van zaken

Als het raceweekend in Spa ons iets heeft geleerd, is het wel dat de huidige F1-auto’s te afhankelijk zijn van de elektromotor en diens batterij. De hoogste baas van de grootste autosportfederatie, Mohammed Ben Sulayem, steekt dan ook hand in eigen boezem. Ook brengt hij ons op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de terugkeer van de V8-motor.

Ben Sulayem zegt over de huidige krachtbronnen tegen Viaplay: “We maken fouten. Net als de teams hebben ook wij soms te maken met mazen in de wet, maar één ding zullen we altijd doen. Als we een fout maken, erkennen we dat en lossen we het op”, belooft de Emirati.

De FIA-voorzitter moet natuurlijk wel zijn sport en werknemers verdedigen. Daarom voegt ie toe: “Als je kijkt naar hoe het seizoen begon, dan was er aan het begin weinig competitie. Nu zie je dat de onderlinge strijd veel spannender is geworden en dat de verschillen veel kleiner zijn.” Daar zit een kern van waarheid in, want wonderbaarlijk genoeg kruipen Ferrari, Red Bull en McLaren steeds dichter bij Mercedes. Maar toch, kijk nog eens de eerste ronde van de GP van België 2026 terug en je ziet alles wat er mis is met de huidige motoren.

V8 in de F1? De stand van zaken

Aan de andere kant is Ben Sulayem druk bezig met het opzetten van een plan om een atmosferische, hybrideloze V8-motor in de F1 te krijgen. Hij hoopt in 2030 al de motorverandering door te voeren. Op dit moment zit het plan echter nog in de ontwikkelsfase.

Ben Sulayem zegt hierover: “Wat betreft een terugkeer naar de V8-motor moeten we eerst duidelijk vaststellen wat onze doelstellingen zijn. Waarom zouden we die stap zetten? Persoonlijk denk ik dat er behoefte is aan een volledig nieuw motorconcept, ontwikkeld vanaf een blanco vel, dat aan alle belangrijke eisen voldoet.”

Hij vervolgt: “Een van die eisen is het geluid. Dat is voor de fans ontzettend belangrijk. Daarnaast moeten eenvoud en kostenefficiëntie centraal staan. De ideale oplossing zou een V8 zijn die op duurzame brandstof rijdt en waar ook de fabrikanten zich in kunnen vinden. Met duurzame brandstoffen kun je immers volledig duurzaam opereren.”

Waar staan we nu dan? “Momenteel werken we samen met de teams aan de verdere uitwerking van dat concept. Uiteraard overleggen we daarbij niet alleen met de teams en de motorfabrikanten, maar ook met de coureurs. Dat is essentieel. Uiteindelijk gaat het niet om mij of om de teams, maar om de coureurs die met deze auto's moeten rijden”, zegt de FIA-voorzitter. Klinkt best veelbelovend, toch?

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