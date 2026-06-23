Vader van Lewis Hamilton verkoopt epische autocollectie

Als je de Formule 1 een klein beetje volgt, dan ken je vast Anthony Hamilton wel, beter bekend als de vader van Lewis Hamilton. In tegenstelling tot sommige andere F1-vaders was hij geen multimiljonair, maar door het succes van zijn zoon is hij dat wel geworden. Anthony Hamilton heeft namelijk een imposante autocollectie opgebouwd. Deze verzameling – of in ieder geval een deel daarvan – wordt nu geveild.

Het gaat om 27 auto’s, die onder de hamer gaan bij Iconic Auctioneers. In 2020 deed Anthony Hamilton er ook al 18 van de hand. En wie weet wat hij nog in zijn garage heeft staan. De ouwe heer van Lewis Hamilton heeft dus een serieuze verzameling. Het zijn er teveel om ze allemaal te behandelen, maar we nemen een aantal hoogtepunten met jullie door.

Jaguar XJ220

We blijven het zeggen: de Jaguar XJ220 is een zwaar ondergewaardeerde auto. De waarde van deze XJ220 wordt geschat op een luttele 6 ton, terwijl het toch echt een icoon is uit de jaren ’90. Het is destijds ook de snelste productieauto ter wereld geweest. Oké, XJ220’s zijn nog een stuk goedkoper geweest dan 6 ton, maar dit bedrag is nog steeds een schijntje in vergelijking met een Ferrari F50 of een McLaren F1. Dit is overigens een rechtsgestuurd exemplaar, waar er maar 69 van gebouwd zijn. Hoewel de reputatie van de XJ220 door de jaren heen varieerde, is deze auto altijd een collector’s item behandeld. Er staat namelijk maar 5.273 km op de teller.

David Brown Speedback GT

Kennen we de David Brown Speedback GT nog? Deze auto heeft de looks die geïnspireerd zijn op een klassieke Aston Martin, maar is onderhuids stiekem een Jaguar XK-R. Daar is overigens weinig mis mee. Dankzij deze basis heb je een dikke 5,0 liter V8 met supercharger onder de kap, die 510 pk levert. Deze Speedback GT is wel een stuk duurder dan de Jag waar ‘ie op gebaseerd is: het veilinghuis rekent op € 230.000 tot € 280.000.

Jaguar XKSS

Hamilton Sr. heeft duidelijk een voorliefde voor Britse auto’s. Dit is weliswaar geen echte Jaguar XKSS, maar wel een zeer getrouwe replica. Sterker nog: Jaguar Classic deze auto mede als blauwdruk heeft gebruikt voor hun officiële Continuation. Zo'n goede replica is het. Van de echte XKSS zijn er overigens maar 16 gebouwd, dus daar is vrijwel niet aan te komen. Voor the next best thing moet je naar verwachting rond de 4 ton aftikken.

Aston Martin V8 Series 3

Naast de David Brown heeft Anthony Hamilton ook diverse échte Astons in zijn collectie. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze V8 uit 1974? Deze auto is prachtig uitgevoerd in Cambridge Blue met een beige interieur en ziet er dankzij een restauratie uit om door een ringetje te halen. Onder de kap ligt een 5,3 liter V8, die 314 pk levert. Enige minpuntje: deze auto heeft een automaat.

Mercedes 190 SL

De enige niet-Britse auto’s uit de collectie komen uit de stal van Mercedes. Hm, waar zou die voorkeur vandaan komen…? Een van de Benzen is deze 190 SL uit 1960. Het is geen 300 SL, maar zo in het wit met een blauw interieur is het ook een plaatje. Des te meer omdat deze auto helemaal gerestaureerd is.

Aston Martin Lagonda

Nog een ondergewaardeerde auto: de Aston Martin Lagonda. Met zijn opvallende wigvorm is het na 40 jaar nog steeds een nekkendraaier. Het interieur is niet meer zo futuristisch als in de jaren ’80, maar niet minder bijzonder. En dat het destijds een rampenbak was, maakt inmiddels niet zoveel meer uit. Als je een betrouwbare auto wil, ga je sowieso geen oude Aston Martin kopen. De verwachte opbrengst ligt rond de ton, wat best veel is voor een Lagonda, maar dit exemplaar is – net als de meeste auto’s uit de collectie – compleet gerestaureerd. En je hebt een auto waar er maar 649 van gebouwd zijn.

Dit was een kleine greep uit de collectie, maar het is hopelijk wel duidelijk zo: Anthony Hamilton heeft een uitstekende autosmaak. Laat vooral even weten in de reacties wat jouw favoriet is!

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