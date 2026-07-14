Vakantiegangers opgelet: dit vakantieland zet duizenden flitspalen uit!

Ben je op dit moment aan het inpakken voor een autovakantie naar de Italiaanse zon, of rijd je al over de Autostrada richting Toscane? Dan hebben we leuk nieuws voor je. Sinds dit weekend staat maar liefst meer dan twee derde van de flitspalen uit in Italië.

Waarom gaan de flitspalen op zwart?

De reden voor de massale uitschakeling is onderdeel van een politiek spelletje tussen de landelijke overheid en de lokale besturen. In Italië gold al sinds 1992 de regel dat flitspalen officieel goedgekeurd moeten zijn. De overheid nam het echter decennialang niet zo nauw met die strenge procedure en keurde apparaten via een veel simpelere weg goed.

De bom barstte toen de hoogste rechter in Italië oordeelde dat boetes van deze niet-officieel gekeurde palen ongeldig zijn. Dit leidde tot een storm aan bezwaarschriften van woedende automobilisten die in het verleden waren gepakt door zo’n palen. Om een einde te maken aan de juridische chaos heeft de Italiaanse regering nu een nieuwe regeling ingevoerd. Vanaf dit weekend moeten alle flitsers aan dezelfde strenge eisen voldoen. Er is ook een verplichte jaarlijkse kalibratie.

Het resultaat op dit moment? Van de ongeveer 10.000 flitsers die ooit in Italië staan, zijn er nog maar 3.150 in gebruik. Het grootste gedeelte ging afgelopen herfst al uit. Toen bleven er zo’n 4.000 over. Met de nieuwe regeling gaan er nog eens 850 flitspalen op non-actief.

Vorige zomer was het ook al raak in Italië

Voor wie vorig jaar ook al met de auto naar de Alpen of de Dolomieten trok, komt dit nieuws wellicht bekend voor. Vorige zomer ( in juli 2025) speelde er namelijk al een soortgelijke kwestie in de populaire vakantieregio Zuid-Tirol en schreef onze Nicolas Ruis er al eens over.

Is Italië nu een grote Autobahn?

Het is verleidelijk om te denken dat je nu ongestraft het gas dieper kunt intrappen op weg naar je Italiaanse camping. Maar toch moet je blijven opletten. Ten eerste blijven er nog altijd zo'n 3.150 flitspalen wél gewoon actief. Bovendien heeft de politie nog altijd de mogelijkheid om mobiele controles uit te voeren. Volgens de Italiaanse wet moeten die controles (en vaste palen) overigens wel altijd vooraf heel duidelijk met borden worden aangekondigd. De palen zelf zijn feloranje en zijn daardoor moeilijk over het hoofd te zien.

Nog belangrijker: het is de vraag hoelang de palen uitgeschakeld blijven. Fabrikant willen de komende 60 dagen de juiste keuringen binnenslepen. Daarmee zouden de palen deze zomer alsnog kunnen flitsen. Kortom: geniet van het prachtige Italië, de glooiende heuvels en het lekkere eten, maar houd je gewoon aan de limiet, tenzij je in een Ferrari, Lambo of dikke Alfa rijdt en de Polizia je aanspoort om door te trappen.

Foto: Lamborghini Urus met caravan gespot door tthj

Bron: Ausburger Allgemeine

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