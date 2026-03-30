Vakantierit blijft gewoon mannenwerk

Al is het nog geen april, de zomervakantie zit er wel alweer aan te komen. Dus gaan we eens kijken hoe we op onze vakantiebestemming komen. Vliegen? Met de auto? En over die laatste categorie hebben we wat te melden...

Want er is een onderzoekje geweest naar wie nou de meeste kilometers voor zijn of haar rekening neemt tijdens de lange vakantierit richting het zuiden. Heeft de site wegenvingnetten.nl gedaanEn wat blijkt, het is nog altijd de man die het vaakst achter het stuur zit van de volgepakte bolide. En ja, het is onderzocht, dus het is waar.

In ruim zes van de tien gevallen doet de man het grootste deel van de rit. De vrouw in kwestie houdt zich meestal bezig met de kinderen op de achterbank, maar ook met de koelbox en de zin 'volgens mij hadden we hier naar rechts gemoeten'...

We weten het, dit is allemaal ontzettend hetero-normatief, maar zo zit het onderzoek nou even in elkaar. Zou ook nergens op slaan als we de uitkomst bij homostellen zouden toepassen. Dan rijdt de man namelijk sowieso het vaakst. Of de vrouw. Maar dat natuurlijk geheel terzijde...

Maar goed, bij jonge stellen zie je wel dat het iets verandert. Twintigers wisselen vaker af achter het stuur. Daar wordt het soms een beetje fifty-fifty, maar toch niet helemaal. Want zelfs bij hen rijdt de man meestal nog nét iets meer. Ga je bij oudere stellen kijken, dan is het gewoon weer zoals je verwacht. Man rijdt, punt.

Mannen achter het stuur, deuken in de muur

En het ligt dus niet aan kinderen. Dat is nog wel grappig. Zonder kinderen rijdt de man juist nog vaker. Met kinderen erbij neemt de vrouw het stuur juist iets vaker over. Dus dat hele beeld van “zij zit erbij voor de kids” klopt eigenlijk niet echt.

Het zit vooral tussen de oren. Vrouwen geven vaker aan dat rijden in het buitenland minder relaxed voelt. Smalle straatjes, andere regels, gedoe. En dan ook nog iemand naast je die alles beter denkt te weten. Mannen hebben daar minder last van en willen gewoon rijden. Beetje controle houden.

Alleen als je naar de cijfers kijkt, zijn mannen nou ook weer niet per se de beste chauffeurs. Ze rijden meer, maar ook wat harder en nemen vaker risico. Dus ja, dat heeft ook z’n effect. Deuken en krassen inderdaad.

Concluderend kunnen we stellen dat de jonge stellen het eigenlijk het verstandigst doen. Gewoon afwisselen en samen minder moe en met een ongedeukte auto aankomen op de camping of de all inclusive in Benidorm. Is wel zo veilig, maar vooral beter voor de algehele sfeer tijdens die eerste vakantiedagen.

En dat is ook best wat waard!