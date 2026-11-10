Vaker in in de file staan is niet jouw schuld, maar van die andere alleenrijder

Het is al jaren een strijd die niet gewonnen lijkt te kunnen worden. De files blijven langer worden, staan er vaker en kosten steeds meer geld, hoeveel asfalt we er ook bij aanleggen. Maar nu weten we eindelijk waar het aan ligt: jou. De egoïstische Nederlander.

Een beter milieu begint bij jezelf. Die slogan werd ooit in het leven geroepen door oliemaatschappijen die hiermee mooi de schuld van hun milieuvervuiling probeerden af te schuiven op de consument. Het bleek een succes en groeide uit tot een constant schuldgevoel dat iedereen werd aangepraat die zijn kachel een graadje te hoog had staan. En nu komt daar ook nog eens bij dat jij ook aan de grondslag ligt van de zwaarder wordende filedruk.

Helemaal alleen zou verboden moeten worden

Het zit namelijk zo: jij zit vaker en vaker alleen in de auto. Je rijdt op verschillende tijden en hebt een grotere SUV dan je nodig hebt. Naast het feit dat het wagenpark blijft groeien, er steeds meer huishoudens zijn met meerdere auto's en meer eenpersoonshuishoudens zijn met één auto, blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat we vaker alleen rondrijden. In 2000 zaten we nog 3260 kilometer per jaar als passagier in de auto, in 2025 is daar nog maar 2165 km van over. Een daling van 34 procent tegenover een daling van 7 procent voor het aantal kilometers dat we aflegden als bestuurder.

En dat hoeft helemaal niet. De oplossing is zo makkelijk, stellen experts tegenover de Telegraaf: neem je collega of een of andere vreemdeling mee naar je werk. Met andere woorden: we zouden meer moeten gaan carpoolen. Opmerkelijk genoeg stellen de heren kennishebbers dat al eind 1990 heel erg duidelijk was dat mensen liever niet 's ochtends met hun overlijk vrolijke collega opgescheept zouden zitten. Toch werd er tot 2010 nog aan dit dode paard getrokken met carpoolplaatsen langs de snelweg, die nu vooral dienst doen als parkeerplaats voor overstap op het OV.

Hoe kom je anders op je werk?

Bij dat laatste ligt ook nog een pijnpunt waar erg makkelijk overheen gekeken worden door de experts. Ze geven zelf namelijk aan dat bedrijventerreinen doorgaans erg slecht bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Dat maakt dat mensen al snel zijn aangewezen op een auto. En laten bedrijventerreinen nu net plekken zijn waar heel veel mensen overdag samenkomen om veel bij het koffiezetapparaat te staan.

De laatste nagel in de kist van de carpooler lijkt de hoge brandstofprijs te zijn. Alle extra kilometers die gereden moeten worden om een collega op te pikken, waren al pijnlijk verloren minuten, maar nu doen ze ook nog eens pijn in de portemonnee ook.

Uiteindelijk komen we uit bij het kip-ei-verhaal. De automobilist wil zijn flexibiliteit en onafhankelijkheid niet opgeven (de redenen waarom je een auto koopt en rijdt), maar daartegenover staan dan ook wel heel veel slechtere opties. Toch stellen de experts dat het handig zou zijn als we de 'vullingsgraad' van personen- en vrachtvervoer zouden verhogen. Kortom: een betere doorstroming begint bij jezelf.

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