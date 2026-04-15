Valt deze Ferrari van €2 miljoen nog te redden?

Een gelimiteerde Ferrari is dé perfecte auto om te flippen. De eigenaar van dit exemplaar nam dat alleen iets te letterlijk. Hij legde de peperdure Ferrari op zijn dak.

Zeldzaam

Bij Copart is een heel bijzonder wrak opgedoken. Het betreft een Ferrari 812 Competizione A. Dit is de targaversie van de 812 Competizione, waar er maar 599 van gebouwd zijn. Om even aan te geven hoe zeldzaam deze auto is: er staan 0 exemplaren op Nederlands kenteken.

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, gaat het hier ook nog eens om een Cavalcade 10th Anniversary Edition. Dit speciaaltje is uitgebracht ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de Ferrari Cavalcade, de tourrit die door Ferrari zelf wordt georganiseerd. Deze auto heeft ook deelgenomen aan deze rally, voordat ‘ie met de eigenaar mee ging naar de VS.

















Linke auto

De 812 Competizione A is een beest van een auto, met een 830 pk sterke atmosferische V12. En ja, dan kan het wel eens fout gaan. Met een normale 812 Superfast gaan mensen al vaak de mist in, en de Competizione is nog een tandje ruiger.

In dit geval was het helemaal link, want de crash gebeurde met het dak open. Nu zitten er wel rolbeugels achter de stoelen, maar zoals je ziet is de voorruit geplet. Gelukkig konden de twee inzittenden het naar verluidt allebei navertellen. Je kunt zeggen wat je wil, maar de eigenaar durfde in ieder geval gas te geven met zijn peperdure Ferrari.

En nu?

Dan de vraag: valt deze Ferrari nog te redden? Een auto met een waarde van €1,5 à €2 miljoen is niet zomaar total loss. We hebben vaker gezien dat zwaar gehavende supercars nog opgeknapt worden. Toch vrezen we dat het voor dit exemplaar einde verhaal is. Alleen de linkerzijkant is nog enigszins intact, maar verder ligt de auto compleet in puin.

We vermoeden dat zelfs Mat Armstrong met een grote boog om deze auto heen loopt. De veiling op Copart is op dit moment nog niet live, dus het is nog even afwachten wat er nog voor dit wrak wordt betaald. Waarschijnlijk toch weer meer dan je denkt.

Foto’s: Copart