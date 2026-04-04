Autoblog Garage: zo kocht ik ongezien mijn Porsche 997

Bij de Autoblog Garage houden we onze eigen auto's bij. Geen leenauto van een importeur die na drie maanden weer terug moet, maar gewoon eigen geld, eigen risico, en alles wat daarbij hoort. Je zou denken dat je dan verstandig doet, maar de mooiste bloemen groeien bij de rand van de afgrond.

Kosten, onderhoud, twijfelachtige beslissingen en af en toe een meevaller. Ik rij al jaren in een Porsche 911 en dit is het verhaal van hoe ik van mijn Porsche 996.2 in een 997 Carrera S belandde. En waarom ik hem ongezien kocht in Hamburg.

Vijf jaar in de 996

Mijn vorige auto in de Autoblog Garage was een Porsche 911 Carrera van het type 996.2, de watergekoelde generatie die bij zijn introductie eind jaren negentig veel Porsche-puristen de stuipen op het lijf joeg. De “waterkoker” was niet meest geliefde generatie van de 911, maar wordt zo langzamerhand wel weer populairder.

Ik reed er ruim vijf jaar in en was het zeker niet zat. Maar vijf jaar is ook gewoon lang met een auto, en op een gegeven moment begint het te kriebelen. Je wil iets nieuws of tenminste iets anders.

Aan kandidaten was geen gebrek, er zijn best veel leuke auto’s te koop. De BMW M2 stond al jaren op de lijst en is in elke variant oprecht een geweldige auto. Een 996 Turbo was ook een goede kandidaat, ik heb zelfs bij een handelaar een exemplaar bekeken. Het is een mooie auto, maar uiteindelijk ook gewoon weer hetzelfde interieur als de 996 die ik al had. Met ditzelfde argument koos ik na de M135i niet voor een M2, want binnenin is er dan weinig anders.

Een tijdje zat ik serieus op het spoor van een 997.2 met PDK, de Porsche Doppel Kupplungs getriebe. De 911 is een daily driver en onderdeel van het leven zijn files, veel files. Heerlijk puristisch sta ik dan met mijn handbak en koppeling mijn beenspieren te trainen.

De Cayman-omweg

Intussen reed ik ook een 718 Cayman. De gewone, met de 2-liter viercilinder turbo. Rijdynamisch is hij eigenlijk beter dan een 911: de motor zit midden in de auto, de gewichtsverdeling is ideaal. Hij stuurt fantastisch en met een chipje kom je er makkelijk 50 tot 70 pk extra bij. Er zijn echter twee problemen

Allereerst is hij krap. Krap voor iemand van mijn postuur om echt lekker in te zitten. Het tweede probleem is groter: hij heeft geen achterbank. Ik heb twee kinderen die nog regelmatig achterin rijden in de 911. Als je dat even bijhoudt, kom je er al snel achter dat het toch vaker gebeurt dan je denkt. Cayman afgevallen dus. Jammer, want ik vind hem echt leuk.

Het moment dat de richting echt duidelijk werd was tijdens een Mijn Auto-sessie, waarbij bezoekers hun eigen auto meenemen voor een video. Ik mocht rijden in een 997.1 Turbo met handbak. Toen wist ik het: dit is het.

De meeste 911 Turbo’s hebben echter een automaat, tot 2009 was dat een Tiptronic bak. Dat is echt geen slechte automaat, maar de handbak is veel leuker. Je voelt al waar dit heengaat, een type van Porsche die schaars is…. Vind er maar eens, een 997 Turbo (coupé) met handbak. Ik had een exemplaar op het oog die financieel best te doen was. Bij twijfel moet je niet wachten en dus rijdt er nu iemand anders in rond.

Terug naar plan A: een 997.1 of 997.2 Carrera S, handbak, coupé. Dat moest het worden.

De auto die het werd

De specifieke auto die ik uiteindelijk kocht had ik al een tijdje staan in mijn favorieten op Mobile.de. Hij stond in Hamburg, bij een handelaar die gespecialiseerd is in duurdere exoten. Zo'n handelaar die liever snel van een 997 af wil om ruimte te maken voor de Ferrari's en McLarens in zijn showroom.

Hij werd een keer afgeprijsd. Normaal het moment waarop ze meteen verdwijnen. Daarna nóg een keer. Op dat moment was ik toevallig in de buurt van Genève, aan het zwemmen met een collega-journalist na een rijdag. Ik kreeg een melding op mijn telefoon: opnieuw afgeprijsd. Nu stond hij op een punt waarop hij eigenlijk de goedkoopste 997 Carrera S van Europa was. Dan moet je iets doen.

De handelaar wilde hem niet aan Duitsers verkopen. Dat heeft een reden: de Duitse consumentenwet verplicht handelaren tot een jaar garantie, en die wilde hij bij deze auto kennelijk niet geven. Geen geruststellend gegeven, maar ook niet per se alarmerend. Ik heb Bart van BMWTouringKopen gevraagd om namens mij te bellen. Bart spreekt goed Duits en doet dit vaker. Hij heeft de nodige vragen gesteld, antwoorden gekregen, en daarna heb ik de auto gekocht. Zonder hem te zien.

Welke 997 kocht ik dan

Het is een 2007 Porsche 911 Carrera S, type 997.1, dus de pre-facelift. Handbak, coupé, achterwielaandrijving. De 3.8-liter zescilinder boxer levert 355 pk en 420 Nm koppel. Van 0 naar 100 in 4,8 seconden, topsnelheid officieel 285 km/u. Ten opzichte van de 996.2 met 320 pk is dat een merkbare stap.

Wat ik niet wist totdat ik de auto zag, is dat hij geen PASM heeft. PASM staat voor Porsche Active Suspension Management, de adaptieve dempers. Dat klinkt als een tekortkoming, maar is het niet. Je kon destijds bij de 997 Carrera S kiezen voor het sportonderstel als no-cost option, dus zonder meerprijs. Dan was de auto 20 millimeter lager dan de reguliere Carrera en kreeg je er het sperdifferentieel bij. Ook zonder meerprijs. Deze auto heeft die combinatie.

Het verschil merk je meteen. De auto wil mooi omdraaien, ook bij gas-lossituaties. Op een natte weg draait hij de bocht netjes uit met een klein vleugje overstuur. Dat is precies wat ik miste in de 996. Die had geen sperdiff en ik heb er in vijf jaar ook nooit een op laten zetten, achteraf gezien had ik dat overigens wel moeten doen.

Het interieur is ook geil.

Het interieur is zwart met zandbeige leer, een combinatie die precies goed zit tussen te licht en te donker. Het dashboard is zwart (dat was ook weer een keuze) en is met leer afgewerkt. De ventilatieroosters zijn lakzwart in plaats van het standaard grijze plastic. Bovendien is er veel met leer bekleed, want normaal niet zo is. De Porsche Exclusive afdeling had best werk aan alle keuzes die de eerste eigenaar maakte.

Sport Chrono heeft hij niet, bij een handgeschakelde 911 is dat echt geen gemis. Je hebt geen klokje midden op het dashboard, maar niemand snapt toch hoe dat werkt. De bijbehorende Sport-standen heeft mijn 911 ook niet, maar bij een handbak maakt het weinig uit.

Transport, papieren en andere hoofdpijndossiers

De auto is op transport gezet vanuit Hamburg. Zelf er heen vliegen en terugrijden is ook een optie, maar transport is niet eens zo veel duurder als je vliegticket en een dag van je tijd meerekent.

De auto zelf arriveerde redelijk vlot. Maar de papieren waren een heel ander verhaal. Er was geen APK-bewijs meegeleverd. De winterbanden die bij de auto zouden horen waren niet meegestuurd. Een administratief proces dat zich uitstrekte van juni tot ver in november.

Maar toen hij er eindelijk stond dacht ik alleen maar: wat een mooie auto. Die kleurencombinatie, dat interieur. Ik ben hier gewoon verliefd op en hij rijdt goed.