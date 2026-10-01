Van deze AMG bij Domeinen worden we wél hebberig

De AMG’s die bij Domeinen verschijnen brengen ons doorgaans niet in de verleiding om een bod uit te brengen. Foute mods, duplicaatcodes, dubieuze historie, je kent het wel. Maar de AMG die nu bij bij Domeinen is verschenen zouden we best willen hebben.

Het betreft een AMG GT. Dit is een hele dikke bak, die helaas nog niet zo hard wil afschrijven als je zou hopen. Voor een 10 jaar oud exemplaar met meer dan een ton op de teller betaal je alsnog bijna 80.000 euro. Of dit exemplaar bij Domeinen een koopje gaat worden? Dat valt nog te bezien.

Roadster

Het gaat hier om een Roadster, die ondergetekende stiekem mooier vindt dan de coupé. De Roadster heeft niet de bolle daklijn van de coupé en lijkt wat meer op de SLS. Maar even goede vrienden als je de coupé toch mooier vindt. Overigens zijn Roadsters vaak uitgevoerd als een dikkere AMG GT S of AMG GT C, maar dit is gewoon de instapversie met 476 pk. Ook niks mis mee.











De Roadster kreeg van begin af aan de Panamerica-grille mee, die eerst alleen was voorbehouden aan de AMG GT R. Niet veel later volgde de facelift van de AMG GT, waarbij alle varianten deze grille kregen. Tegenwoordig heeft iedere Turk met een C 180 ook zo’n grille, maar daar hebben we het even niet over.

Spannend is de uitvoering van dit exemplaar niet, maar wel stijlvol. Zilverkleurige velgen kunnen altijd op pluspunten rekenen en het interieur is ook fraai uitgevoerd met beige bekleding. Het is misschien een beetje een ouwelullenuitvoering, maar dat is een stuk beter dan een voetballersuitvoering.

Origineel Nederlands

Deze AMG dateert uit 2017 en heeft nog maar 47.506 kilometer op de teller staan. Dat klopt waarschijnlijk nog ook, want het betreft een origineel Nederlandse auto met logische stand volgens de NAP. Zo’n oordeel is niet zaligmakend, maar bij deze auto is een kilometerstand van 47.506 kilometer gewoon plausibel.









Dan nu de vraag: kun je op deze manier goedkoop een AMG GT scoren? Nou, dat gaat waarschijnlijk tegenvallen. De veiling op Onlineveilingmeester loopt nog 6 dagen, maar er is nu al € 64.031 geboden. Als je de auto voor dat bedrag meekrijgt zou het een koopje zijn, want er staat een vergelijkbaar exemplaar te koop in Nederland voor € 104.950. Maar waarschijnlijk gaat er nog flink geboden worden en betaal je straks gewoon een marktconforme prijs voor deze AMG GT. En als mensen de auto nog niet op de korrel hadden, dan hebben ze dat wel na dit artikel…

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