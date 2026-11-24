Dames en heren, we hebben weer wat bijzonders gevonden op Marktplaats: een AMG waar er maar drie van op Nederlands kenteken staan. Dat had alles te maken met de absurd hoge nieuwprijs.

We hebben het namelijk over een Mercedes S65 AMG Cabrio. Een heerlijke auto met een machtige biturbo V12. Onbegrijpelijk dat er niet meer van verkocht zijn in Nederland. Tot je het prijskaartje ziet... De catalogusprijs van deze auto is € 358.111. Dat is twee keer zo duur als een S500 Cabrio. En zelfs de S63 Cabrio was een ton goedkoper. Dus ja, dan is het niet gek dat klanten dachten: weet je, een V8 is ook wel prima.

Duurder én langzamer

Het is ook niet alsof de S65 sneller is. Ondanks het feit dat de biturbo V12 630 pk en 1.000 Nm levert, doet de S65 4,1 seconden over de sprint naar de 100 km/u. Dat is twee tienden langzamer dan de S63. Dus je betaalde heel veel extra voor een minder snelle auto. Maar toch ben je een eindbaas als je wél voor de S65 koos. Want wat maakt die 0,2 seconden nou uit als je een V12 hebt?















Iemand heeft trouwens zijn best gedaan om deze S65 er niet uit te laten zien als een S65. Wat deze variant namelijk onderscheidde waren de chromen accenten op de voor- en achterbumper en het verchroomde gaas in de grille. Dat is bij deze auto allemaal zwart gemaakt. Gelukkig zijn de fraaie chromen veelspaaks velgen nog wel gebleven. Dat is het enige punt waaraan je de S65 nog kunt herkennen, naast de V12 biturbo-badges natuurlijk.

Vraagprijs

Volgens de advertentie is de auto afkomstig van de eerste eigenaar, maar dat is dan geen Nederlander. Zoals je aan het kenteken kunt zien is deze S65 AMG geïmporteerd. Er is dus niemand die daadwerkelijk € 358.111 voor deze auto heeft afgetikt.

Toch is deze S65 ook tweedehands nog heel erg prijzig. Met 51.124 kilometer op de teller wordt er nog € 229.950 voor gevraagd op Marktplaats. Dat is bijna net zoveel als wat een nieuwe S63 destijds kostte. Wellicht is de vraagprijs iets te ambitieus, maar één ding is zeker: dit is wel echt iets bijzonders.