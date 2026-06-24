Deze coupé waar er maar 10 van gebouwd worden komt naar Nederland!

Het is een coupé met een 3,0 liter zes-in-lijn, rara wat is het? Nee, het is geen BMW 4 Serie. En ook geen Toyota Supra. Het is de nieuwe Morgan Midsummer Coupé!

De Midsummer kennen we al, want deze werd in 2024 onthuld. Technisch is het ‘gewoon’ een Morgan Plus Six, maar dan met een geheel nieuw koetswerk ontworpen door Pininfarina. Een schitterende auto, met alleen één nadeel: er zit geen dak op. Gewoon helemaal niet. En zelfs een voorruit is optioneel.











Een klant vond een dak toch wel heel prettig en vroeg daarom aan Morgan of ze niet een coupéversie wilden bouwen. Morgan is de beroerdste niet en daarom is de Midsummer Coupé nu een feit. Dit is ergens wel bijzonder, want Morgan bouwt al jaren geen coupés meer. De laatste echte coupé was de Aeromax, die in 2009 uit productie ging. Daarna had je ook nog de Aero Supersports en de Aero Coupé, maar dat waren targa’s.

Pininfarina

Aangezien de Midsummer in samenwerking met Pininfarina was getekend, zijn de Italianen ook bij dit project weer betrokken. Ze hebben niet al te gek gedaan, want de Midsummer Coupé oogt een stuk traditioneler dan de AeroMax. Wel zien we de gespleten achterruit terug. Deze lijn loopt ook door over het panoramadak. Door de grote hoeveelheid glas heb je toch nog een beetje een open gevoel in deze coupé.

Lelijk is de Midsummer Coupé zeker niet, maar toch is het niet zo’n beauty als de dakloze Midsummer. Dat komt misschien toch omdat de auto niet van begin af aan is ontworpen als coupé. Gelukkig is het interieur, waar veelvuldig gebruik is gemaakt van teakhout, net zo fraai als dat van de cabrio. Alleen het moderne stuur valt een beetje uit de toon. Gelukkig gebruikt Morgan niet meer de BMW-schakelpook, dat scheelt.

Naar Nederland

Van de cabrio werden 50 exemplaren gebouwd, maar de coupé is nog exclusiever. Hier worden er maar 10 van gebouwd. En het leuke is: het allereerste exemplaar (wat je op de foto’s ziet) komt naar Nederland. De auto gaat onderdeel uitmaken van de Louwman-collectie. Dus wie weet is de auto straks gewoon te bewonderen in het museum.

Een prijs hebben we nog niet, maar we weten wel wat de cabrio kost. Er staan namelijk al vier Midsummers op Nederlands kenteken. Die hebben tussen de € 248.983 en de € 269.381 gekost. De coupé is echter een factor vijf zeldzamer, dus reken erop dat die nog een flink stuk duurder is.

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