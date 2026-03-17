Van deze Jeep zakt jouw broek misschien wel af

Geen Levi’s Edition, maar het komt aardig in de buurt

Jeep is dol op nostalgie. Denk aan retro badges, klassieke kleuren en knipogen naar oude modellen. Maar dit keer gaan ze wel heel ver terug in de tijd. Met de nieuwe Rockslide-versies van de Wrangler en Gladiator lijkt Jeep namelijk een soort comeback te maken voor iets wat we al jaren niet meer zagen: een interieur dat verdacht veel op denim lijkt.

Bijna een Levi’s-interieur

Vroegah, in de jaren zeventig, kon je een Jeep bestellen met een Levi’s denim interieur. Ja, echt. Stoelen die eruitzagen alsof ze uit een spijkerbroek waren geknipt. Destijds was dat gewoon een toffe iconische gimmick, en Jeep lijkt nu voorzichtig weer in die richting te bewegen.

De nieuwe Rockslide-uitvoeringen van de Wrangler en Gladiator krijgen namelijk stoelen bekleed met een stof die “Jean Blue” heet. Een donkerblauwe kleur die toch wel heel sterk doet denken aan een klassieke spijkerbroek. De look wordt subtiel doorgetrokken naar het dashboard, dat in Indigo Blue is uitgevoerd. Met contrasterende stiknaden en blauwe armsteunen is het denim-thema eigenlijk overal wel te vinden.

Niet alleen een leuk interieur

Natuurlijk draait de Rockslide-uitvoering niet alleen om een interieur dat eruitziet alsof het uit je kledingkast is gevallen. Ook aan de buitenkant krijgt de Jeep een paar sappige en herkenbare upgrades.

Zo zijn er Blue Agave striping en versieringen met een bergmotief, een kleurgecoördineerde hardtop en grille, en klassieke “4 Wheel Drive”-graphics. Daarnaast zijn er stalen rock rails gemonteerd om de carrosserie te beschermen tijdens offroad avonturen. Voor de Sahara-uitvoering is dat zelfs de eerste keer sinds 2017 dat zulke rails standaard worden geleverd.

De Rockslide-varianten zijn gebaseerd op bestaande uitvoeringen zoals de Sahara en Rubicon bij de Wrangler en de Rubicon en Mojave bij de Gladiator.

Best betaalbare gimmick

Het goede nieuws voor wie nu al een spijkerbroek-interieur wil: de Rockslide-uitvoering kost niet eens veel extra. De prijs begint bij 695 dollar (605 euro) bovenop een vergelijkbaar model met een carrosseriekleurige hardtop.

En laten we eerlijk zijn: als je toch al een Wrangler of Gladiator koopt om door modder en over rotsen te rijden, dan kun je er net zo goed eentje nemen die net zo vertrouwd zit als je broek. Denim is tenslotte liefde die nooit vervaagt.