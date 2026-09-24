Van deze nieuwe Nissan worden we wél blij

Van de recente onthullingen van Nissan worden we niet heel enthousiast. De vers onthulde Nissan Pixo is gewoon een Renault Twingo en de nieuwe Nissan Micra is een slecht vermomde Renault 5. En de modellen die Nissan zelf bouwt zijn niet al te spannende crossovers. Maar vandaag krijgen we dan toch een gave Nissan voorgeschoteld.

De auto die je hier ziet is de Nissan Z Kaze Concept. Dit is de nieuwste variatie op het thema Z. De nieuwe Z is inmiddels al weer vier jaar op de markt, maar het blijft een gave verschijning. Nissan heeft nu een nieuwe versie gemaakt ter gelegenheid van ZCON, een grote meeting van Nissan Z-modellen.

T-Top

Het meest bijzondere aan deze auto is het dak: Nissan brengt de T-Top terug. Dit tweedelige targadak kennen we onder meer van de Corvette C3 en de Pontiac Trans Am, maar ook van de nodige Japanse auto’s, zoals de Nissan 300ZX. Dit nieuwe project is dus een leuke hoedtik naar de vorige eeuw.

Zo’n targadak is ook een mooiere oplossing dan een cabriodak, want het lijnenspel van de Nissan Z leent zich helemaal niet voor een cabrioversie. De nieuwe Nissan Z heeft dezelfde daklijn als de 370Z, en die auto kwam totaal niet lekker uit de verf als cabrio.

Old school velgen

















Naast de T-Top zijn er nog wat aanpassingen gedaan aan deze Nissan Z. We zien brede wielkasten met daarin old school 18 inch Nismo-velgen. Hoe cool is dat? Verder is de motorkap voorzien van extra koelopeningen. Het interieur is bekleed met wit leer, wat erg fraai kleurt met de blauwe lak.

Is het alleen maar show en geen go? Nee, want de Nissan Z Kaze is ook voorzien van een aftermarket intercooler, luchtfilter en uitlaatsysteem, allemaal van GReddy. Wat dit met het vermogen van de 3,0 liter V6 doet wordt niet vermeld.

Met deze auto laat Nissan in ieder geval zien dat ze het toch nog wel kunnen, een gave auto maken. Alleen jammer dat het maar bij één exemplaar blijft.

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