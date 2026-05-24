Van dit merk staan er maar twee exemplaren op Nederlands kenteken!

Als er 100 exemplaren van een bepaald model op Nederlands kenteken staan, vinden we een auto al zeldzaam. Deze auto die @Dancinglemur_79 tegenkwam in Den Haag, is pas écht zeldzaam. Van het hele merk staan er maar twee op Nederlands kenteken!

Een beetje petrolhead is wel bekend met de naam Noble, maar er zijn dus extreem weinig mensen die er ook daadwerkelijk eentje gekocht hebben. Overigens is het merk op wonderbaarlijke wijze nog niet failliet. In 2022 hebben ze nog een nieuw model geïntroduceerd.

M12 GTO

De auto die we hier zien is een vroeg model, namelijk een M12 GTO. Dit was het tweede wapenfeit van Noble, na de M10. De M12 is geproduceerd van 2000 tot 2008 en werd in Zuid-Afrika – of all places – geassembleerd. Verder is het natuurlijk een typisch Britse sportwagen.

Voor de motor heeft Noble leentjebuur gespeeld bij Ford. Achter de voorstoelen ligt een 2,5 liter V6, die goed is voor 314 pk en 434 Nm. Dat is ruim voldoende, want deze auto weegt maar 1.080 kg. Dat is te danken aan de carrosserie die opgetrokken is uit GRP (met glasvezel versterkt plastic).

Nederland

Een Noble tegenkomen op de Nederlandse wegen is ongeveer net zo bijzonder als een struisvogel voorbij zien vliegen. Op dit moment staan er namelijk slechts twee exemplaren op Nederlands kenteken: deze M12 GTO en een M12 GTO-3R. Die laatste heeft een 3,0 liter V6. In het verleden hebben er nog een aantal Nobles op kenteken gestaan, maar die zijn weer geëxporteerd of anderszins verdwenen.

Dit exemplaar verkeert al sinds 2009 in Nederland en is 17 jaar in het bezit geweest van dezelfde eigenaar. Toevallig is de auto vorige week van eigenaar gewisseld en dat is waarschijnlijk de reden dat deze Noble zich na lange tijd weer eens laat zien.

In ieder geval reden genoeg om deze spot uit te roepen tot Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!