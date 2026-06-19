Van Golf R32 tot Urus; hoeveel auto's gaf Rick van S. écht weg?

Rick van S. houdt de ene na de andere winactie, maar de Kansspelautoriteit (Ksa) trapt op de rem. De winacties zijn illegaal. Reden voor ons om eens in de geschiedenis van de winacties te duiken.

Gisteren kon je bij ons lezen dat de Ksa veel geduld heeft gehad met meneer Van Stippent, maar nu is de maat vol. De poetskoning is een een last onder dwangsom opgelegd: als Rick nog een keer een dergelijke winactie organiseert, moet hij € 150.000 per overtreding betalen. Dan moet de actie wel heel veel omzet genereren om nog lonend te zijn.

De Ksa had in november al contact opgenomen met de Brabantse poetskoning. Toen kreeg Rick alleen een waarschuwing. Via een Teams-meeting legden ze keurig netjes uit wat de regels zijn rondom dergelijke weggeefacties. Tevergeefs blijkt nu dus.

Hoeveel auto's gaf Rick van S. weg?

Grote vraag is natuurlijk hoeveel auto's werden er nou daadwerkelijk weggegeven? We weten bijvoorbeeld ook dat Rick niet vies is van een marketingstuntje hier en daar. Zo gaf hij een keer een Audi RS6 weg, maar die was opeens gejat... Alleen wel door Rick zelf... Dat roept toch ook wel wat vragen op over de winacties.

Dus doken we eens in de geschiedenis van de winacties. Die terug te vinden winacties werken eigenlijk altijd op dezelfde manier. Bij elke bestelling vanaf 50 of 100 euro in de webshop doe je automatisch mee en in een live trekking op youtube wordt de winnaar getrokken. Precies deze manier van werken bestempelde de ksa als een onvergund promotioneel kansspel.

Met een beetje hulp van spitwerk van Martijn Gizmo, Claude en Google kunnen we het weggeven van de auto's zo'n beetje verdelen in drie categorieën. Allereerst de aantoonbaar weggeven auto's, oftewel de exemplaren die op video zijn weggegeven. Dan een categorie met aankondigingen en verlotingen zonder overhandigingsbewijs en als laatste groep een verzameling zonder verifieerbaar bewijs en met risico op dubbeltellingen.

Aantoonbaar overhandigde auto's

Als we wat jaartjes terug zoeken dan komen we in 2020 één van de eerste winacties tegen. Rick gaf toen een fabrieksnieuwe Volkswagen Golf R32 ter waarde van 13.500 euro weg. We vinden videobewijs terug en ook de collega's van RTL Autowereld bevestigen met terugwerkende kracht dat de winnaar van toen twee jaar met de auto heeft gereden. Ook een fabrieksnieuwe BMW M3 (E46) is in 2022 meegegeven met de winnaar. Ook van onder andere een BMW M5 een Audi RS6 (er zijn meer winacties met een RS6) een Audi RSQ8 en een Golf 7R vinden we terug.

Een bijzondere vermelding voor de winactie met de Lamborghini Urus. De winnaar van deze actie weigerde de auto in ontvangst te nemen. Dus technisch gezien is de auto nooit overhandigd. Wel weer mooie marketing natuurlijk. In totaal vinden we van zo'n 11 auto's een soort van bewijs dat er ook daadwerkelijk een auto is overhandigd.

Aangekondigde winacties zonder overhandigingsvideo

Rick heeft de smaak goed te pakken, maar niet alles loopt altijd even vlekkeloos. Zo was daar in 2022 "de dikste winactie ooit". Er kon een Audi R8 worden gewonnen, maar de winactie was een tikkie complex gemaakt door Rick. Gedurende vijf weken werden er vijf lootjes getrokken. Daarna werden er nóg eens vijf lootjes getrokken. Die werden allemaal op één hoop gegooid en uit die pot werd vervolgens de winnaar getrokken.

Op de één of andere manier wees Rick vervolgens de negende naam die hij trok als winnaar aan. Degene wiens naam als eerste werd getrokken ging er nog voor naar de rechter, maar kreeg geen gelijk. Overigens zijn dit soort dingen wel iets waar de Ksa dus over valt. Volgens de Ksa vinden de trekkingen niet op een onpartijdige manier plaats en wordt bij de winacties niet duidelijk dat de actie bedoeld is om een product of dienst te promoten.

Ook van winacties van een Mercedes G63 AMG, een C63S AMG en een C350 zijn niet aantoonbaar overhandigd. Ook aankondigingen van onder andere een Audi S3 Cabrio, S5 Cabrio, Ford Fiesta ST, een Porsche Cayenne GTS en een BMW X5 zijn niet aantoonbaar opgevolgd door uitreikingen aan de winnaar. Let wel, dit wil niet zeggen dat ze niet daadwerkelijk zijn overhandigd, we kunnen het alleen niet terugvinden.

De rest van de gevallen

We hebben je nog een derde categorie beloofd. Er zijn soms winacties aangekondigd van dezelfde auto's, of dat dan ook dezelfde exemplaren zijn is de vraag. We komen meerdere keren een Audi RS6 tegen, er is een winactie van een Mercedes C63 en een C63S. Misschien wel dezelfde auto. Ook andere auto's die online opduiken zijn soms wat diffuus of het een poetsproject betreft of een daadwerkelijke winactie.

Laten we zeggen dat Rick va Stipent dus zo tussen de 11 en de 25 auto's heeft weggegeven, of in ieder geval een winactie voor heeft opgetuigd. De Ksa heeft dus twijfels over de onpartijdigheid van de trekkingen en nu dus een dwangsom opgelegd voor als Rick nog een keer een dergelijke winactie organiseert. Dan moet hij € 150.000 per overtreding betalen.

We zijn benieuwd wat Rick voor fabrieksnieuwe actie op gaat tuigen in de toekomst, want één ding is zeker, het is natuurlijk hele goede marketing.