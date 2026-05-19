Van Hooydonk: ‘Alpina-wielen opnieuw ontwerpen stond op mijn bucketlist’

BMW presenteerde vrijdagavond de Vision BMW Alpina, en daarmee kon BMW’s designchef Adrian van Hooydonk iets afvinken op zijn bucketlist. Het opnieuw ontwerpen van de iconische twintigspaaks Alpina-wielen stond daar al jaren op, vertelt hij aan Autoblog.

‘Het is altijd geweldig om een nieuwe auto te ontwerpen, maar dit is een veel groter avontuur. Dit is de droom van iedere designer,’ vertelt Adrian van Hooydonk tijdens het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. ‘Een legendarisch merk als Alpina nieuw leven inblazen, dat zijn de hoogtepunten van deze baan.’ Bijna dertig jaar geleden mocht Van Hooydonk dat ook doen, toen hij zelf de eerste concept car voor MINI, de ACV30, ontwierp. ‘In zekere zin was dat hetzelfde, maar ik kan niet zeggen dat het me terugbracht naar die tijd,’ zegt Van Hooydonk. ‘MINI was toen geen wereldmerk, het had één model dat voornamelijk in Europa verkocht werd. Alpina is ook een klinkende naam in de Verenigde Staten en Japan en heeft in de zestig jaar dat het bestaat talloze modellen gemaakt.’

Twee modellen

De nieuwe Alpina is duidelijk anders dan al het voorgaande van het merk, al is het maar omdat Alpina tot nu toe alleen auto’s heeft gemaakt op basis van bestaande BMW-modellen. Het nieuwe Alpina zal dan ook anders zijn dan het oude, zegt Van Hooydonk. ‘Ze hadden acht verschillende modellen en in totaal verkochten ze daarmee tweeduizend auto’s. Dat is niet de manier waarop wij het willen doen. We willen Alpina laten groeien, maar we gaan dat wel zorgvuldig doen. Deze concept car toont wat we in gedachten hebben voor Alpina, al zullen we ons in eerste instantie wel richten op bestaande modellen. Volgend jaar komen we met de Alpina-versie van de 7 Serie. We brengen ook een tweede model.’

Toch hoeven bestaande Alpina-rijders niet bang te zijn dat het een verschil van dag en nacht zal zijn, voegt Van Hooydonk eraan toe. ‘We hebben uitgebreid gesproken met bestaande klanten, echt een behoorlijk aantal. Daar hebben we een aantal diners voor georganiseerd. We willen de bestaande klanten niet van het merk vervreemden. Alles wat we met Alpina doen moet authentiek zijn, bij het merk passen. Pas als het goed voelt voor de bestaande klanten kun je nieuwe klanten aantrekken, dan heb je namelijk een geloofwaardige basis gebouwd. Als we dat niet zouden doen, zou het gewoon wéér een nieuw merk zijn, zoals die tegenwoordig iedere week worden bedacht.’

Langzaam uitbouwen

De bestaande klanten rijden niet alleen in B7’s, maar ook in B3’s, B4’s en B5’s, de modellen op basis van de 3, 4 en 5 Serie. Wat moeten die klanten doen? ‘In de eerste plaats moeten ze gewoon blijven genieten van hun bestaande auto. Ik zeg niet dat we nooit met opvolgers voor die modellen komen, maar we starten met twee modellen. Als je een nieuw hoofdstuk begint, kun je geen tien modellen tegelijk introduceren. We bouwen het langzaam uit, zoals we dat ook met Rolls-Royce hebben gedaan. Dat laat onverlet dat we op de een of andere manier willen doen aan de behoeften van deze klanten.’

Ontspannen

Alpina en BMW M hebben decennialang naast elkaar bestaan, maar nu Alpina door BMW is overgenomen vragen veel mensen zich af hoe dat eruitziet. ‘Zoals je zelf al zegt, bestaan Alpina en BMW M al heel lang naast elkaar,’ zegt Van Hooydonk. ‘Wij zien daar geen probleem in. De auto’s van Alpina zou je kunnen omschrijven als quiet luxury — een wereldwijde trend op dit moment.

Toen Burkard Bovensiepen zijn bedrijf zestig jaar geleden oprichtte bestond de term nog niet, maar Alpina is al die tijd al bezig met ingetogen luxe. De auto’s van M zijn de laatste jaren juist expressiever geworden, meer uitgesproken.’ Ook in de rijervaring zit een verschil, aldus Van Hooydonk: ‘Met een Alpina kun je extreem snel rijden, maar nog steeds ontspannen aankomen. In de M-modellen willen we dat je er ook een beetje voor moet werken — je geniet van iedere minuut en het was een fantastische ervaring, maar als je uitstapt ben je misschien wel wat vermoeid.’

Bucketlist

De designers zitten ook in verschillende teams, zegt Van Hooydonk. Het M-team wordt geleid door Oliver Heilmer, het Alpina-team door Max Missoni. Van Hooydonk is zelf eindverantwoordelijk voor alle designteams van BMW, MINI, BMW Motorrad en Rolls-Royce. ‘Dat Alpina-wiel, dat stond echt op mijn bucketlist. We hebben altijd goed samengewerkt met de familie Bovensiepen, nog steeds, dus ik heb jaren geleden al eens gevraagd of ik er geen nieuwe versie van mocht ontwerpen. Dat kwam er toen niet van, maar het stond echt op mijn bucketlist. Nu heb ik het weliswaar niet zelf gedaan, maar we hebben het wel met ons team gedaan — en reken maar dat ik dit goed in de gaten hield.’

Het is niet het enige waar hij trots op is, vertelt hij. ‘Ik ben ook erg blij met de nieuwe uitvoering van de striping. De Deko-set bestond altijd uit stickers, maar nu is hij geschilderd, hij zit onder de blankelaklaag. In het interieur ben ik erg blij met de raamomlijsting, een leren frame met een subtiel lichtaccent waardoor de typische BMW-raamlijn benadrukt wordt. In de stiksels in het interieur hebben we bovendien blauw en groen verwerkt, de traditionele Alpina-kleuren.’

Amber

Over dat blauw en groen gesproken, deze concept car heeft een andere kleur. Waarom? Van Hooydonk: ‘Deze nieuwe kleur is ook voorbehouden aan BMW Alpina, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Voor de productieauto’s blijven het blauw en groen ook beschikbaar.’ Welke elementen zien we nog meer terug in de eerste productieauto van BMW Alpina? ‘Daar kan ik natuurlijk nog niet te veel over zeggen, maar het lijkt me logisch dat je de geüpdate striping en nieuwe wielen daar terug zult zien. Aan de voorzijde van een auto mag je niet te veel variëren met lichtkleuren, maar daar brengen we ook het amber terug dat je bij deze auto ziet. Bij de M-modellen gaan we daar juist vaker het geel gebruiken dat je al in onze raceauto’s ziet.’

Wat vindt Bovensiepen?

Tot slot: heeft de familie Bovensiepen al kennisgemaakt met de Vision BMW Alpina? ‘Ik heb het ze aangeboden,’ zegt Van Hooydonk. ‘Ze wilden wel, maar ze konden niet op het moment dat wij konden. De auto was kort voor het Concorso d’Eleganza af, er moesten nog foto’s van gemaakt worden en hij moest op transport naar Italië. Het is geen onwil, van beide kanten niet, want we hebben nog steeds een heel goed contact. De ontwikkelingsteams van BMW en Alpina werkten altijd nauw samen, niet alleen aan Alpina-modellen, want BMW besteedde ook ontwikkelingswerk aan hen uit. Dat is nog steeds zo. We hebben afgesproken dat ze zo snel mogelijk na het Concorso d’Eleganza komen kijken.’