Vanaf morgen moeten alle nieuwe auto's deze systemen hebben

Het zijn me nogal wat dingen ook...

De Europese Unie verplicht autofabrikanten namelijk om nog meer veiligheidssystemen standaard in nieuwe auto's te stoppen. Het gaat niet alleen om noodremsystemen of rijstrookassistentie, maar ook om techniek die de bestuurder zelf steeds beter in de gaten houdt. En dat is allemaal verplicht vanaf morgen. Of vanaf vandaag als je dit artikel morgen leest, in elk geval hebben we het over 7 juli 2026.

We weten natuurlijk al een beetje wat er verandert, maar voor de volledigheid zullen we je het nog een keer inpeperen. De opvallendste nieuwkomer is een camera die controleert of je wel op de weg let. Kijk je te lang naar je telefoon, het infotainmentscherm of misschien even naar dat mooie landschap onderweg? Dan volgt een waarschuwing. Een irritante waarschuwing ook. Maar als je dacht dat dit het enige was, dan zit je er natuurlijk heel erg ver naast.

Nieuwe auto's moeten ook vermoeidheid kunnen herkennen, verkeersborden lezen en waarschuwen als je te hard rijdt. Automatisch kunnen ingrijpen bij een dreigende aanrijding is verplicht, net als rijstrookassistentie, een systeem dat achteruitrijden veiliger maakt, knipperende remlichten bij een noodstop en een zogeheten Event Data Recorder; een soort zwarte doos die gegevens rond een ongeval opslaat. Zelfs de voorbereiding voor een alcoholslot moet standaard aanwezig zijn. Klinkt als verstandig en prettig...

Maar toch zullen niet alle automobilisten staan te juichen als hun auto straks ook nog gaat controleren hoe lang ze naar het scherm of het navigatiesysteem kijken. De auto let steeds vaker op de bestuurder, in plaats van andersom, zou je kunnen zeggen. En veiligheid is goed, maar dit is gewoon heel irritant.

Opvallend is ook de timing. De nieuwe regels gaan in terwijl Europa nog volop discussieert over systemen als Tesla's Full Self-Driving. Juist omdat auto's steeds meer zelf kunnen, wil Brussel dat de bestuurder óók steeds beter in de gaten wordt gehouden. Het lijkt een beetje op 'we vertrouwen de techniek steeds meer, maar de bestuurder steeds minder'.

Voor autofabrikanten betekent het vooral nóg meer sensoren, camera's en software. Voor kopers betekent het dat er weer een paar piepjes, waarschuwingen en lampjes bijkomen die je waarschijnlijk enthousiast gaat uitzetten. En een duurdere auto, niet te vergeten.

Daarom, blijf maar lekker doorrijden in je ouwe gebakje. Samen kunnen we de EU wel aan!