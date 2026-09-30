Vanaf morgen tank je ‘winterbenzine’: wat merk je daarvan?

Geloof het of niet, maar er is zoiets als zomer- en winterbenzine. Net als jij bij je banden kunt doen, wisselen pomphouders per seizoen van peut. Maar wat merk jij als automobilist daarvan? En wat kun je het beste tanken?

Vandaag is officieel de allerlaatste dag dat pomphouders verplicht zomerbenzine aanbieden. Vanaf morgen, 1 oktober, stappen we landelijk over op de zogeheten overgangsbenzine, waarna vanaf 1 november de echte winterbenzine uit het vulpistool stroomt. Hoewel benzine aan de buitenkant altijd hetzelfde lijkt en ruikt, verschilt de chemische samenstelling per seizoen.

Het technische verschil

Het grootste verschil tussen zomer- en winterbenzine zit in de dampdruk (uitgedrukt in kilopascal, kPa) en de hoeveelheid lichtontvlambare bestanddelen, zoals butaan. In de warme zomermaanden kan brandstof in de tank en het brandstofsysteem snel verdampen. Als benzine te licht ontvlambaar is, ontstaan er gasbellen in de leidingen, waardoor de motor slecht start of afslaat. Zomerbenzine heeft daarom een lage dampdruk (maximaal 60 kPa) en bevat minder vluchtige stoffen.

Bij lage temperaturen en vorst verdampt benzine juist heel moeilijk. Een koude motor heeft moeite met starten als de brandstof niet snel genoeg vernevelt en ontbrandt. Winterbenzine bevat daarom extra vluchtige bestanddelen en heeft een aanzienlijk hogere dampdruk (tot wel 90 kPa) om een snelle en soepele koudstart bij vrieskou te garanderen.

Bestaat er ook vierseizoenenbenzine?

Om de overgang tussen de seizoenen op te vangen, hanteren brandstofleveranciers in de maanden april en oktober een tussenvariant met een gemiddelde dampdruk (maximaal 70 kPa). Net als bij banden is er ook een all-season benzine, tenminste als je in warme landen gaat kijken. In Afrika of het Midden-Oosten blijft het weer het hele jaar goed genoeg om alleen zomerbenzine te gebruiken.

Merk je het verschil aan de kassa of achter het stuur?

Als bestuurder van een moderne auto merk je tijdens het rijden vrijwel niets van de overgang. De ECU stuurt de injectie zelf bij. Bij oudere auto's, klassiekers of voertuigen met carburateurs is het verschil in de winter echter wel degelijk merkbaar: op zomerbenzine starten zij op een koude ochtend een stuk moeilijker.

Qua prijs maakt het voor de consument aan de pomp niets uit. De overschakeling wordt door de oliemaatschappijen automatisch geregeld en heeft geen invloed op de literprijs van Euro95 (E10) of SuperPlus (E5).

Als op de allerkleinste kleintjes wilt letten, kun je het beste zoveel mogelijk zomerbenzine tanken. Het blijft (zeker dit jaar) nog wel even warm genoeg om de zomerpeut te gebruiken. Daarnaast kom je door de ietsjes grotere energiedichtheid wat verder op zomer- dan op winterbenzine. Shell berekende het verschil: ongeveer 100 meter per liter.

Tankadvies: beter zomerbenzine of winterbenzine?

Rijd je dagelijks of wekelijks je tank leeg? Dan hoef je niets speciaals te doen. De brandstof in de ondergrondse tanks van de tankstations wordt in de loop van oktober geleidelijk gemengd met de nieuwe leveringen. Tegen de tijd dat de eerste nachtvorst intreedt, zit er al automatisch voldoende wintergeschikte brandstof in jouw tank.

Gaat jouw auto op leeftijd binnenkort de stalling in voor een winterslaap? Gooi de tank vandaag dan NIET helemaal vol. Als je de auto wegzet met puur zomerbenzine, kan de motor in het voorjaar (wanneer het 's ochtends nog koud kan zijn) moeizaam aanslaan. Bovendien kan het starten op een frisse herfstdag vlak voor de opslag stugger verlopen.

© Foto: bmwfanboy

Het beste wat je dan kunt doen, is de auto de komende weken rustig leeg rijden en pas vlak voor de winterslaap met E5/Super98 tanken aan het einde van oktober of begin november. Dan weet je zeker dat er brandstof met een hoge dampdruk in de leidingen zit, wat zorgt voor een zorgeloze start als je hem in het voorjaar weer tevoorschijn haalt.

Bronnen: Shell , Vaartland

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