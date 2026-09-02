€3 per liter voor benzine: Nederland is nu officieel gek geworden

Drie euro. Voor één liter benzine. Het klinkt als een bedrag dat je pas in een dystopische toekomst zou verwachten, maar in Nederland is het inmiddels gewoon werkelijkheid. Bij Shell Lemsterhop langs de A6 kost een liter V-Power E5, oftewel Euro98, €3,00. En dat is niet eens het enige slechte nieuws voor automobilisten.

Het bizarre bedrag van 3 euro werd opgemerkt door Autoblog-lezer Rik. Natuurlijk ga je niet langs de snelweg tanken en al helemaal geen E5. Maar het feit dat dit bedrag, op 2 september 2026, op de borden staat is toch wel tamelijk bizar.

De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 is vandaag namelijk gestegen naar €2,666. Dat duivelse getal kan toch bijna geen toeval zijn. Daarmee is het vorige record van €2,646 opnieuw verbroken. Diesel kost inmiddels gemiddeld €2,633 per liter, aldus de cijfers van United Consumers. Nu zijn dit adviesprijzen en ben je lokaal bij onbemande tankstations minder euro’s per liter kwijt, maar het zijn nog steeds serieuze bedragen.

Oorlog aan de pomp

De oorzaak van de nieuwe prijsstijging ligt grotendeels bij de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De spanningen houden de oliemarkt stevig in hun greep. Door de torenhoge belastingen op brandstoffen in Nederland voelen we de pijn hier veel steviger dan in de landen om ons heen.

Brentolie is inmiddels boven de 95 dollar per vat uitgekomen. Een hogere olieprijs werkt met enige vertraging door naar de pomp. Aan het begin van dit jaar kostte Euro95 nog minder dan €2,18 per liter. Inmiddels is daar bijna een halve euro bovenop gekomen.

Wat kost een volle tank?

Laten we eens kijken wat voor pijn dit doet bij ons, de automobilist. Gaan we even uit van het extreme: een sportieve auto die E5 lust en je gaat tanken bij die ene Shell. Gewoon omdat het kan.

Neem bijvoorbeeld een Volkswagen Golf R met 333 pk. Met een tank van 55 liter kost een volledig gevulde tank bij een prijs van €3 per liter €165.

Bij een Mercedes-AMG G 63 wordt het helemaal feest. De enorme tank heeft een inhoud van ongeveer 100 liter. Wie daar Euro98 voor €3 per liter in gooit, rekent dus €300 af voor een volle tank. Briljant.

Maar zelfs als je de extremen weglaat is autorijden een duur geintje geworden. E10 tanken met een simpele Kia Picanto (35 liter) is 93 euro voor een volle tank met de huidige adviesprijs.

Belastingen tikken aan

Een flink deel van de Nederlandse pompprijs bestaat zoals u weet uit belastingen. De accijns bedraagt dit jaar 84,47 cent per liter. Daar komt 21 procent btw bovenop. Alles bij elkaar gaat daardoor meer dan een 1 euro per liter naar de Nederlandse staat.

Het kabinet is voorlopig niet van plan om de accijns te verlagen. Uit de gelekte Prinsjesdag 2026-stukken kan wel opgemaakt worden dat het kabinet de afbouw op accijnskorting langer wil uitsmeren.

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