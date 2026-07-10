Ook deze stad vanaf vandaag aan de 30 kilometer

In Amsterdam doen ze het al een tijdje en ook in Amersfoort zijn ze om. Dan kan deze stad natuurlijk niet achterblijven. Vanaf vandaag mag je ook in Utrecht op heel veel extra wegen nog maar maximaal 30 kilometer per uur.

Volgens het college van de Domstad is het echt beter voor de veiligheid om de maximumsnelheid op heel veel wegen omlaag te brengen naar 30 kilometer per uur. Nog 50 kilometer per uur rijden is ook heel erg ouderwets natuurlijk. Een mooie bijvangst is dat het ook minder geluid maakt (we rijden in Utrecht toch allemaal elektrisch?) en als je de maximumsnelheid overtreedt dan is het ook nog eens goed voor de gemeentekas.

Waar mag je alleen nog kruipen?

Het is nog niet zo dat het op alle wegen binnen de de bebouwde kom naar 30 gaat, maar wel op drukke wegen en zeker waar fietsers en auto's samen op dezelfde weg rijden. Het gaat bijvoorbeeld om wegen als de Catharijnesingel, Oudenoord, de Jan van Galenstraat, de Willem van Noortstraat, de Hooft Graaflandstraat en de Theemsdreef. Ook op industrieterreinen Lage Weide en Overvecht-Noord mag je vanaf vandaag nog maar 30 kilometer per uur. Voor de volledige lijst kun je terecht op de site van de gemeente.

In totaal gaat het vanaf vandaag om (delen van) 270 wegen in de stad waar je dus geen 50 meer mag, maar 30 kilometer per uur. Overigens was het de bedoeling dat deze maatregel in februari al in zou zijn gegaan, maar er was een probleem met het busvervoer, die konden nog geen 30 ofzo, dus is de invoerdatum 10 juli geworden.

Is dit het dan?

NEE. Wat dacht jij dan. Utrecht wil natuurlijk net als Amersfoort graag Amsterdam zijn. Dus er gaan nog veel meer straten volgen, zoals de Vleutenseweg, de Graadt van Roggenweg, de Amsterdamsestraatweg, de Europalaan en de Rijnlaan. Maar die moeten eerst nog even anders ingericht, want anders zijn ze nog niet geschikt voor de snelheidsverlaging.

Er moeten eerst drempels en versmallingen worden aangebracht. Nou vond ik persoonlijk Utrecht al één van de vervelendste steden om doorheen te rijden, maar dat zal er vanaf vandaag dus niet veel beter op worden.

Waar mag ik dan nog wel 50 in Utrecht?

Vrees niet er blijven nog een paar wegen waar je wel met 50 kilometer per uur doorheen mag "jakkeren" hoor. En dat blijft ook zo aldus de gemeente Utrecht. Belangrijke verkeersaders als de Einsteindreef in Overvecht, de Beneluxlaan in Kanaleneiland en Vleutensebaan in Leidsche Rijn blijven 50. Ja dank je de koekoek, dat zijn vierbaans uitgevoerde verkeersaders waar je op sommige plekken vroeger zelfs 70 mocht. Met 30 daaroverheen is psychische mishandeling. U is gewaarschuwd want er wordt volop geflitst!