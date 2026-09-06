Wanneer verdient een thuislaadpaal zich terug?

Wie in een EV rijdt, komt voor het volgende dilemma te staan: laat ik een thuislader installeren of blijf ik afhankelijk van de publieke lader? Laten we eens uitrekenen wat op dit moment de beste optie is.

Waar publieke laadtarieven de afgelopen jaren flink zijn gestegen, belooft een eigen laadpaal op de oprit aanzienlijke besparingen. Maar met aanschaf- en installatiekosten die snel oplopen, vraagt de consument zich terecht af: wanneer is het omslagpunt bereikt en heeft de laadpaal zichzelf terugverdiend? Dat rekenen we vandaag tot op de cent uit.

De uitgangspunten & tarieven

Om tot een eerlijke vergelijking te komen, hanteren we de volgende gemiddelde Nederlandse marktcijfers voor de EV-rijder.

Jaarlijkse kilometrage : 15.000 kilometer

Gemiddeld stroomverbruik EV : 16 kWh per 100 kilometer (2.400 kWh stroombehoefte per jaar)

Prijs publiek laden (AC) : 0,49 euro per kWh

Stroomtarief thuisladen (netstroom) : 0,28 euro per kWh (inclusief belastingen)

Zonnestroom : Effectieve kostprijs van 0,08 euro per kWh (rekening houdend met afschrijving van de panelen, onderhoud en gederfde terugleververgoeding/terugleverheffing)

Investering thuislaadpaal (11 kW slimme paal met load balancing): 1.500 euro (inclusief standaard installatie, graafwerk en eventuele aanpassing in de meterkast)

Onderhoud thuislaadpaal : 30 euro per jaar (software-updates, keuring etc.)

Extra hulpmiddel: de ERE’s

Doordat de initiële investering in een thuislader duurder is, maar de stroom aan huis goedkoper is, heb je een bepaalde terugverdientijd nodig. Het terugverdienen nog een stapje harder met ERE-certificaten (Emissiereductie-eenheden) . Wanneer jouw thuislader een MID-meter heeft, kun je ERE-certificaten (Emissiereductie-eenheden) verdienen en die verkopen aan oliemaatschappijen. Je krijgt gemiddeld zo’n 0,08 euro per kWh aan ERE-vergoeding.

Overzichtstabel: terugverdientijd thuislaadpaal

Scenario Investering laadpaal Effectieve kWh-prijs Kosten per jaar (2.400 kWh) Besparing vs. publiek per jaar Terugverdientijd Terugverdienkilometers 1. Basis (Geen Zon., Geen ERE) € 1.500 € 0,28 € 702 € 474 3,16 jaar (38 mnd) 47.500 2. Met Zonnepanelen (Geen ERE) € 1.500 € 0,18 € 462 € 714 2,10 jaar (25 mnd) 31.500 3. Basis + ERE-vergoeding € 1.650 € 0,20 € 510 € 666 2,47 jaar (29 mnd) 37.000 4. Zonnepanelen + ERE-vergoeding € 1.650 € 0,10 € 270 € 906 1,82 jaar (22 mnd) 27.300

Vanaf welk moment is een thuislaadpaal gunstig?

In de tabel hierboven zie je de kosten voor de verschillende manier van thuisladen en hoelang het duurt voor je de kosten voor de lader eruit hebt. Heb je het hele pakket (zonnepanelen én ERE-vergoeding) dan ben je binnen twee jaar of 27.300 kilometer al goedkoper uit met een thuislaadpaal.

Maar zelfs in de meest basale situatie (zonder zonnepanelen of ERE-subsidie) verdien je een thuislaadpaal binnen ruim 3 jaar terug. Rijd je meer dan 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar, dan is de aanschaf van een thuislaadpaal financieel vrijwel altijd gunstiger dan publiek laden.

Ben je van plan dit jaar nog een thuislader aan te schaffen? Zorg dan altijd voor een laadpaal met zo’n MID-meter. De meerprijs van zo’n 150 euro verdien je via de ERE-vergoeding (192 euro per jaar bij 2.400 kWh) al binnen één jaar terug.