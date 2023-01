Varianten, pk’s en meer over nieuwe Hyundai Kona bekendgemaakt

Hyundai heeft nieuwe informatie bekendgemaakt over de aanstaande tweede generatie Kona.

Eerder schreven we al over de compleet vernieuwde Kona van het Zuid-Koreaanse merk. Nu is er nog meer informatie vrijgegeven. Wat direct opvalt is het design. De Hyundai Kona ziet er compleet anders uit. Dat moet je liggen, maar naar mijn idee is het een mooie verschijning. Natuurlijk, we moeten hem nog in real life zien maar op de afbeeldingen komt de auto goed uit de verf.

Dit komt met name doordat er uitgerekte Seamless Horizon Lamps aan de voor- en achterkant zitten bij de volledig elektrisch versie. Dit geeft de auto een vrij opvallende look. Dit is de eerste Hyundai die dit design krijgt. Grote kans dat meerdere modellen volgen.

Versies

Van de auto zullen verschillende versies komen. Er komt uiteraard een volledig elektrische auto, maar ook een hybride-elektrische, benzine en een N line. De benzine auto kom met een 1.6 T-GDi-motor of een 2.0-liter Atkinson-motor. De 1.6 T-GDi levert naar schatting 146 kW (198 pk) en een koppel tot 265 Nm. De 2.0-liter motor komt tot 149 pk en 179,5 Nm. De hybride heeft een 1.6-liter GDi-motor en een elektromotor dat voor een gecombineerd vermogen van 104 kW (141 pk) en een koppel tot 265 Nm zorgt. Let wel: alle informatie is relevant voor de Zuid-Koreaanse markt, maar zullen niet al te veel afwijken van de Kona zoals wij hem in Europa gaan krijgen.

Details over de EV zijn er nog niet. Dit wordt voor Hyundai de belangrijkste versie en ze wachten nog even met het delen van de details. Spannend! De Kona met een benzinemotor en de hybridevariant zullen de designkenmerken ‘lenen’ van de elektrische versie, maar wel met een aanpassingen. Je kunt de verschillende versies dus uit elkaar houden.

In alle opzichten is de tweede generatie Hyundai Kona een dikkere sjaak om te zien. Daar helpen de nieuwe 19-inch velgen natuurlijk bij. Een interessante versie is de N Line. Deze is (nog) dikker door onder andere een vleugelvormige bumper, dubbele uitlaten en zilverkleurige sideskirts.

Interieur

Het interieur zit strak in elkaar. Op de afbeeldingen zien we een lekker dik stuur en mooie rustige tinten. Natuurlijk zien we een geïntegreerd display dat je mag verwachten in een moderne auto. Optioneel zijn er ‘relaxstoelen’. Dat doet bij mij denken aan die grote Amerikaanse zetels waar je helemaal in weg kan ploffen. Echter, we hebben het hier over stoelen die ‘gewichtloze’ lichaamsverdeling bieden om vermoeidheid tegen te gaan. Geen idee wat ze hiermee bedoelen, maar ik test het graag uit!

Slim

De auto zit ramvol nieuwe tech. Alle afkortingen vliegen je om je oren: denk aan rijhulpsystemen zoals ADAS en Forward Collision-avoidance Assist (FCA) of parkeerfuncties waarbij je de auto op het scherm ziet inclusief omgeving. Ook komt de auto met een nieuwe sleutel. Hiermee wordt het mogelijk om je auto te openen met je telefoon.