Doordat EU autofabrikanten blijft pesten krijgen wij goedkopere EV's

De afgelopen maanden kreeg de gemiddelde autokoper een veel ruimere keuze uit volledig elektrische auto's dan ooit tevoren. Belangrijker nog: daar zat ook een ongekend aantal betaalbare EV's tussen die nu al gretig aftrek vinden. Maar om daar te komen moesten de Europese autobouwers wel flink gepest worden. En dat gepest moet vooral doorgaan, stelt een milieuclub.

Op dit moment heb je als autokoper de keuze uit ruim 150 volledig elektrische modellen. Dat zijn er zo'n 40 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En de rek is er nog niet uit, want het totaal zou voor het eind dit jaar moeten uitkomen zo'n 60 meer. Deze flinke groei zorgt er ook voor dat er veel meer vraag naar elektrische auto's komt, vooral doordat de gemiddelde prijs ook aan het dalen is. En dat komt niet doordat de autobouwers nu zo graag goedkope EV's op de markt wilden brengen, stelt milieuclub Transport & Environment.

Onder 25K is gat in de markt

Dat vooral de goedkopere EV met een vanafprijs van 25.000 euro in trek is, is volgens de denktank een teken dat er nooit een probleem was met de vraag naar elektrische auto's, zoals menig autofabrikant jarenlang bleef verkondigen. De vraag was er wel, maar het aanbod lijnde niet op. Met de komst van de goedkopere EV is dat wel gebeurd, waardoor de milieuclub nu verwacht dat het aantal verkochte EV's in de prijsklasse rond de 25.000 euro met een factor zeven zal groeien tegenover 2024. Nu moeten wij daarbij zeggen dat deze groeifactor wel een vertekend beeld geeft, want in 2024 was er amper een EV voor die prijs te krijgen.

Maar groei is groei, en die is volgens T&E vooral te danken aan de steeds strenger wordende milieuregels die de EU fabrikanten oplegt. De autobouwers worden daardoor verplicht om niet enkel wat dure EV's met een laag verkoopvolume op de markt te brengen, maar ook de volumemodellen te elektrificeren. Dat betekent dat ze vroeger of later dus wel met een betaalbare EV moesten gaan komen om aan de wetgeving te kunnen voldoen.

Tegelijk blijft de Europese auto-industrie onverminderd lobbyen om deze regelgeving wat op te rekken. Niet alleen zien vooral de Duitsers het niet zo zitten om de verbrandingsmotor met verloop van tijd nagenoeg helemaal aan de kant te zetten, ook verzetten de Europeanen zich nu opnieuw weer tegen regels die voorstellen om EV's 'Made in Europe' te krijgen. Hoewel deze regels het makkelijker moeten maken voor de Europese partijen om de concurrentie met Chinezen aan te gaan en juist moet leiden tot hogere marges en betaalbarere EV's, denkt de Europese auto-industrie dat het allemaal niet haalbaar is.

Niet stoppen met pesten

T&E denkt dan ook dat het onverstandig van de EU is om de autobouwers nog meer ruimte te geven voor het aanhouden van de brandstofmotor. Sterker nog, als het dit wel doet, neemt het de motivatie weg om goedkopere EV's te bouwen en zou de motivatie afnemen om deze ook daadwerkelijk te blijven introduceren en produceren. Als dat gebeurt, vertraagt de overgang naar elektrisch rijden aanzienlijk, en dat vindt een milieuclub natuurlijk nooit een goed idee.

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