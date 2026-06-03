Veiligheidsmiddel in de auto blijkt onveilig: België treedt op

De Belgische minister van Mobiliteit, Jean-Luc Crucke, heeft besloten het iconische rode reflectiebord te schrappen uit de nieuwe Wegcode. De reden? Het ding neerzetten is simpelweg levensgevaarlijk.

Wie nu met pech of na een ongeval langs de Belgische weg strandt, moet verplicht de snelweg op lopen. Op autosnelwegen moet de driehoek officieel op 100 meter afstand achter de auto geplaatst worden, op secundaire wegen is dat 30 meter. Het is in België zelfs verboden om geen bordje neer te zetten waardoor je er dus ook een boete voor kunt krijgen.

Dat moet stoppen, vinden Belgische politiediensten en het VIAS. Zij zien dat er jaarlijks alleen al in Vlaanderen tussen de vijf en tien zware of dodelijke slachtoffers op de pechstrook. Daarom grijpt de Belgische minister van Mobiliteit, Jean-Luc Crucke, in.Vanaf 1 juni 2027 is het aanzetten van de vier richtingaanwijzers (alarmlichten) dan ook voldoende. Wanneer deze lampen niet werken, moet de driehoek nog uit de kofferbak worden gevist.

Hoe zit dit in Nederland?

Zo zie je maar weer dat ze in België een paar jaar achterlopen op ons Nederlanders. Hier in Nederland is het hebben van een gevarendriehoek (net als een veiligheidsvestje of verbandtrommel) helemaal niet verplicht. De Nederlandse wet stelt wél dat je bij pech of een ongeval achteropkomend verkeer tijdig moet waarschuwen. Dit mag met een gevarendriehoek of simpelweg door je alarmlichten aan te zetten.Werken je alarmlichten naar behoren? Dan hoef je in Nederland dus al rijdend of stilstaand géén driehoek te plaatsen.

In landen als Duitsland en Frankrijk gelden weer strenge verplichtingen en riskeer je zonder driehoek in de auto direct een boete. Spanje pakt het weer anders aan. Daar is de gevarendriehoek sinds 1 januari 2026 verbannen voor Spaanse auto’s.

Spanje loopt voorop met de V16

In plaats daarvan is er gekozen voor een modern, technologisch alternatief: het zogenaamde V16-baken . Dit is een compact, feloranje zwaailicht met een magnetische voet. Als je in Spanje met pech komt te staan, hoef je de auto niet eens te verlaten. Je opent simpelweg het zijraam, plakt het zwaailicht op het dak en de lamp begint direct te knipperen.

Tevens zit er een gps-tracker in het lampje. Zodra de lamp geactiveerd wordt, stuurt het baken zijn locatie door naar het Spaanse verkeersplatform (Dirección General de Tráfico) en de hulpdiensten. Voor buitenlandse toeristen is de slimme lamp in Spanje nog niet verplicht, maar het gebruik ervan wordt door de ANWB en lokale autoriteiten wel warm aanbevolen.

Of we zo’n lamp ook in Nederland gaan zien, is nog de vraag. Het Belgische VIAS ziet het in ieder geval wel zitten. “Het is goedkoop en het valt zeer goed op, zowel bij het achterliggende als opkomende verkeer”, zegt een woordvoerder. Wat denk jij? Moeten we ook zo’n zwaailicht gaan introduceren of niet?

Foto: Ferrari 296 GTS gespot door tdvphotography

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