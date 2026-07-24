Veiling gecrashte M4 CS was geen succes, auto staat nu op Marktplaats

De smurfblauwe M4 CS blijft maar opduiken. Eerst als testauto van Wouter, vervolgens als schadebak, vervolgens als veilingvoer en nu als Marktplaats-occasion.

Het is inmiddels de bekendste M4 CS van Nederland, maar toch maar weer even een korte recap. Deze auto was een persdemo met een prijskaartje van € 216.536, die in februari vorig jaar op z’n dak werd gelegd. Daarna heeft Oscar Gräper de auto weer helemaal opgeknapt. Het was een hels karwei voor Oscar, die in totaal € 175.916 is kwijt geweest. Dat is inclusief aanschaf, maar exclusief alle arbeid in vrije uurtjes.

Vorige maand bood de Nederlandse Mat Armstrong zijn voltooide project aan op de veiling. Helaas had de online veiling niet het gewenste resultaat. Het hoogste bod was € 59.250 en dat vond Oscar niet genoeg. Begrijpelijk, gezien de hoeveelheid geld die hij erin gestoken heeft.

Eerlijke advertentie

Daarom wordt de auto nu gewoon aangeboden op zijn eigen website en Marktplaats. In de advertentie staat te lezen: “De auto werd bekend op internet door glijpartij in de sloot waarna deze door Gräper Automotive volledig is hersteld. Het complete herstelproces is van begin tot eind professioneel vastgelegd en openbaar gedocumenteerd. Hierdoor is de volledige historie inzichtelijk en weet een toekomstige eigenaar exact wat er is gebeurd en hoe de auto is opgebouwd.” Kijk, eindelijk een advertentie die eerlijk is over het schadeverleden! Nu was verzwijgen sowieso geen optie, want daarvoor is deze M4 veel te bekend.

Je kunt zeggen wat je wil, maar de auto heeft nog wel een lage kilometerstand. Er staat 11.419 kilometer op de teller. Gräper vraagt op Marktplaats € 149.950 voor deze auto. Dat is aanzienlijk meer dan het hoogste bod op de veiling…

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