Verandert de youngtimerregeling? Vandaag horen we het!

De youngtimerregeling zoals we die kennen, lag op de intensive care, maar er is een teken van leven vanuit Den Haag. Vandaag is een cruciale dag voor ondernemend Nederland met een hart voor oudere auto’s. Pieter Grinwis (ChristenUnie), die eerder de doodsteek leek te geven, dient naar verwachting een motie in die de gevreesde sprong naar 25 jaar moet repareren.

Wat was ook alweer het plan?

Even een korte opfrisser: het kabinet wilde de youngtimerregeling flink aanpakken om het wagenpark te vergroenen. Het plan was simpel maar rigoureus: in 2026 zou de grens naar 16 jaar gaan, om een jaar later direct door te stoten naar 25 jaar. Voor veel ondernemers en handelaren was dit een bittere pil. Auto’s van 15 jaar oud zouden plotseling niet meer fiscaal aantrekkelijk zijn (35% bijtelling over de dagwaarde), waardoor de markt voor deze 'jonge' youngtimers in één klap zou instorten en een miljard euro aan schade zou opleveren.

"Gevolgen groter dan gedacht"

Pieter Grinwis, de man die de discussie in gang zette, trok zelf aan de handrem. Hij gaf toe dat de sprong naar 25 jaar simpelweg te groot is voor de branche. Het nieuwe voorstel? De regeling bevriezen op een specifiek bouwjaar, waarschijnlijk 2011 of 2012. Dit zou betekenen dat auto’s uit die periode – en alles wat daarvóór gebouwd is – onder de gunstige regeling blijven vallen, ook in de toekomst. Er zit echter wel een addertje onder het gras: om het financiële gat te dichten, werd er gesproken over een verhoging van het bijtellingspercentage. Die zou dan iets boven de huidige 35% van de dagwaarde komen te liggen.

Vandaag is de dag

Volgens youngtimer-expert Wouter van Embden voegt Grinwis vandaag een nieuw hoofdstuk toe aan de soapserie. De verwachting is dat Grinwis zijn motie indient om de verslechtering van de regeling officieel terug te draaien. Daarom is Van Embden zelf ook aanwezig in de Hofstad. "Het ziet ernaar uit dat de verhoging naar 25 jaar van tafel gaat. Dat zou natuurlijk fantastisch nieuws zijn voor zowel de rijders als de handelaren!" aldus Van Embden.

Is een bevriezing op bouwjaar 2011/2012 met een iets hogere bijtelling een eerlijke deal? Of vind je dat ondernemers die fiscaal voordelig willen rijden gewoon aan de stekker moeten, ongeacht de charme van een zespitter op leeftijd?

Hoofdfoto: BMW M5 Touring gespot door chrisc-2