Verandert ook dit icoon binnenkort in een EV?

Nu ook de BMW M3 er in volledig elektrische uitvoering komt, lijken er geen modellen meer veilig voor de elektrificatie. En zie daar: ook het volgende legendarische benzinemodel, de Mazda MX-5, dreigt een EV te worden.

Dat lees ik tenminste bij CarExpert . Eerst het goede nieuws: er komt nog een generatie met plofmotor. Het slechte nieuws? Het kan de laatste benzinegeneratie zijn. Tijdens de introductie van de Mazda 6e deed Vinesh Bhindi, de topman van Mazda Australië, er een boekje open. Wat weet hij er nou van, kun je denken, maar hij heeft het in het interview over een gesprekje met het hoofdbestuur.

MX-5 NE op benzine

‘’Een van de bestuurders die eerder dit jaar bij ons langskwam zei: ‘Ja, er komt een nieuwe’. Wanneer? Dat kunnen we niet zeggen. Het hintte ook naar de mogelijkheid dat het de laatste ICE- (internal combustion engine) versie is.’’ De ontwikkeling van die vijfde generatie — die naar verwachting de code 'NE' zal dragen — is momenteel in volle gang. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe MX-5 moet komen, maar het zou in ieder geval nog luttele jaren duren. De NE zou nog steeds een atmosferisch blok krijgen met handbak, maar wel met mild-hybride techniek om aan de huidige emissie-eisen te voldoen.

De huidige 'ND'-generatie loopt inmiddels ook alweer twaalf jaar mee. Omdat Mazda-generaties traditioneel minstens zeven tot tien jaar meegaan, zal de daaropvolgende generatie (de 'NF') waarschijnlijk pas rond 2035 op de markt verschijnen. Tegen die tijd zijn de emissieregels in Europa en andere grote markten zo streng, dat een benzineversie simpelweg niet meer levensvatbaar is. De 'NE' wordt dus de hoogst waarschijnlijk de zwanenzang.

Gewicht, gewicht en nog een gewicht

Hoe de Japanners de MX-5 ook in de toekomst puur willen houden? Door extreem op de kilo's te letten. Masashi Nakayama, het wereldwijde hoofd design van Mazda, vatte de filosofie onlangs haarscherp samen tegenover Road and Track : "Ik zou willen zeggen dat het allerbelangrijkste is dat de auto lichtgewicht is. En het op één na belangrijkste is dat hij lichtgewicht is. Als we nadenken over de volgende generatie MX-5, kijken we naar een streefgewicht van minder dan één ton (1.000 kilo) en een lengte van minder dan vier meter."

Mocht je dus nog een nieuwe, handgeschakelde roadster willen scoren die lichter is dan een gemiddelde stadsauto en jankt in de toeren zonder tussenkomst van zware accupakketten? Begin alvast maar te sparen voor de komende 'NE'-generatie. Daarna is het naar alle waarschijnlijkheid over en uit met de benzinepret.