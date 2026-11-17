Bij de meeste auto's is een motorkap gemaakt van staal, of aluminium. Heb je een wat sportievere auto dan kan het ook nog zo zijn dat die van carbon fiber is gemaakt. Twee Japanse bedrijven lijken nu een alternatief voor carbon gevonden te hebben, en het is nogal fruitig.

Het gaat hier om een motorkap voor de Nissan GT-R R35, gemaakt van een composietmateriaal waarin vezels uit ananasbladeren zijn verwerkt. De ontwikkeling is voortgekomen uit een samenwerking tussen Nissan en het Japanse FOOD REBORN. En nee, ze hebben niet gewoon een paar ananasbladeren bij elkaar gepleurd en daar een motorkap van gebakken. Er zit echt een behoorlijk productieproces achter.

De vezels worden namelijk eerst uit de bladeren gehaald en daarna verwerkt tot platte garens. Die garens moeten vervolgens worden omgezet in een soort textiel, dat uiteindelijk als versteviging van het composietmateriaal wordt gebruikt. Volgens de Japanners heeft het materiaal een hogere treksterkte dan de composieten op basis van vlasvezels. Dat klinkt natuurlijk allemaal tof, maar er zijn nog geen uitgebreide testresultaten.

Carbon krijgt concurrentie

De hele ontwikkeling is natuurlijk niet bedoeld als grappig experiment voor een leuke motorkap. Nee, in bepaalde raceklassen moeten teams bij aanpassingen aan carrosseriedelen duurzame composieten gaan gebruiken. BMW gebruikt die bijvoorbeeld al bij de elektrische M3. Maar het aanbod van zulke materialen is een beetje beperkt en de levering kan ook onvoorspelbaar zijn. Daardoor zijn ze bovendien behoorlijk prijzig.

Wat ananasbladeren betreft, daar blijft jaarlijks meer dan 50 miljoen ton aan bladeren ongebruikt van achter. Verwacht trouwens niet dat al die bladeren binnenkort in motorkappen veranderen. Niet al het landbouwafval is geschikt om te verwerken en de productie moet natuurlijk ook op grotere schaal haalbaar blijken.

Eerst nog even testen

Nu zijn er natuurlijk nog hartstikke veel vragen, want hoe goed houdt dit materiaal zich bij langdurige blootstelling aan de zon, regen en temperatuurwisselingen? En wat als je crasht? Of vermoeiing? Constante kwaliteit bij massaproductie? Etc etc. Nissan heeft daarover nog niets gedeeld.

Daarnaast is er ook nog geen concrete levenscyclusanalyse die laat zien hoeveel milieuwinst het materiaal echt oplevert. De ontwikkeling wordt op 18 tot en met 20 november 2026 gepresenteerd tijdens de SAMPE Japan Advanced Materials Technology Exhibition in Tokio. We weten daar dus hopelijk snel meer over.

Verder reiken de ambities dus niet verder dan auto toepassingen. Je zou natuurlijk van alles van het materiaal kunnen maken. Of dit echt een toekomst heeft gaan we in ieder geval meemaken.

Via: Autoevolution