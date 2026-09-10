Vergeet de Cybercab: deze Europese robotaxi maakt pas echt grote stappen

Terwijl Tesla lekker aan het testen is met de Cybercab, zijn ze in Kroatië gewoon alvast begonnen. In Zagreb rijdt namelijk al maanden een commerciële robotaxidienst rond. Tot nu toe zat er alleen nog een mens in de auto om toezicht te houden. Dat is kennelijk niet futuristisch genoeg, dus die persoon hebben ze eruit gegooid. Welkom in de toekomst.

De chauffeur is officieel overbodig

Verne (onderdeel van de Rimac Group) en Pony.ai zijn begonnen met volledig bestuurderloze testritten op de openbare weg. Uitgenodigde passagiers kunnen zonder AV-operator aan boord lekker een rit maken over een route van maar liefst 22 kilometer, die onder meer het hoofdkantoor van Verne en een belangrijk zakendistrict met de luchthaven van Zagreb verbindt.

En met volledig bestuurderloos wordt hier ook echt volledig bestuurderloos bedoeld. Er zit geen medewerker verscholen achter een schermpje, geen verborgen rijinstructeur met een noodpedaal en ook geen Kroatische chauffeur die toevallig even niets te doen heeft. Pony.ai's autonome systeem doet het rijden helemaal zelf.

Verne houdt de auto's vanuit een remote operations center in de gaten, maar kan ze niet op afstand besturen.

Dat is best een aardige stap. De robotaxi rijdt trouwens niet op een afgesloten testbaan ofzo, maar gewoon tussen het normale verkeer. Stoplichten, rotondes, scooters en BMW's die zonder richtingaanwijzer drie rijstroken opschuiven: het hoort er allemaal bij.

En juist dat maakt Zagreb interessant voor de rest van Europa.

Van robotaxi naar écht robotaxi

Verne lanceerde in april al Europa's eerste commerciële robotaxidienst in Zagreb. Die auto's reden toen ook autonoom, maar wel met een AV-operator aan boord. Inmiddels hebben de voertuigen meer dan 200.000 autonome kilometers afgelegd.

De dienst heeft duizenden passagiers naar hun bestemming gebracht, een gemiddelde beoordeling van 4,7 uit 5 gekregen en bestrijkt inmiddels een gebied van meer dan 100 vierkante kilometer. Nu wordt dus de volgende stap getest: de operator eruit en de auto alleen op pad.

De route wordt de komende maanden verder uitgebreid, met uiteindelijk de ambitie om het volledige operationele gebied in Zagreb bestuurderloos te kunnen bedienen. Daarmee wordt dit dus niet zomaar een leuke demonstratie voor wat journalisten en nerds. Het moet uiteindelijk gewoon een normale commerciële dienst worden.







En dan zit er ook nog een nieuw interieur in

Alsof een auto zonder bestuurder nog niet vreemd genoeg is, gebruikt Verne de testritten ook om een nieuw interieurconcept uit te proberen.

De voorste passagiersstoel is verdwenen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor bagage en een groot display. Tussen de achterstoelen zit een centrale console met een touchscreen voor onder meer de bediening van de rit en functies in het interieur. Dat klinkt eigenlijk best logisch. Als niemand meer hoeft te sturen, waarom zou je dan nog doen alsof je in een normale auto zit?

Pony.ai levert de autonome technologie, terwijl Verne zich bezighoudt met de operatie, het wagenpark en de passagierservaring. De bedrijven willen hiermee de basis leggen voor verdere commerciële uitrol van volledig bestuurderloze robotaxi's in Europa.