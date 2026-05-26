De toekomst van Ferrari gaat NIET in de richting van de Luce

Een greep uit de reacties op het Autoblog-artikel over de nieuwe Ferrari Luce leert me dat jullie ook niet zo tevreden zijn over het uiterlijk van de EV. Gelukkig mag ik goed nieuws brengen: het toekomstbeeld van Ferrari gaat vooral niet dezelfde kant op.

Tot die constatering kom ik door tien Ferrari-patentaanvragen die de collega’s van Carbuzz opdoken bij het Italiaanse UIBM . Ferrari heeft wat model/uitvoeringsnamen vastgelegd die weinig aan de verbeelding over laten. Zo zijn er de Ferrari F80XX en Ferrari FXX80. Oftewel: Ferrari claimt alvast de namen voor een lijpe en een nog lijpere versie van de F80.

En dat zijn niet de enige F80-namen die Ferrari binnen heeft. Ook de namen Ferrari F80 Targa, F80 Aperta en F80 Roadster zijn nu van de autofabrikant uit Maranello. Geen Spider dus. Daarbovenop heeft Ferrari een tijdje terug nog een patent ingediend voor een nieuw Targadak-systeem. 1+1 is 2?

MM is terug

Door naar de 12Cilindri want daarvoor haalt Ferrari ook een naam voor binnen. En meteen ook nog eens eentje met historische waarde: de Ferrari 12Cilindri MM en MM Aperta. MM staat voor Mille Miglia, de legendarische rally. De afkorting stamt uit de jaren ‘50 en is later niet heel vaak meer gebruikt. Ik herinner me nog een 488 MM, maar dan houdt het grotendeels wel op.

Wil je nog meer? Wat dacht je van de 12Cilindri GTO (Gran Turismo Omologato). Daarbij moet Ferrari wel heel erg zijn best doen. Er bestaan nog maar drie GTO’s van Ferrari en niet de minste: de 250 GTO, 288 GTO en 599 GTO.

Tot slot deelt ook de 296 mee in het feestgedruis. Van de race-296, de Challenge, claimt Ferrari de naam voor een straatlegale versie: de Ferrari 296 Challenge Stradale en diens afkorting, 296 CS. Daarmee zou er ook een 296-straatauto komen zonder de elektrohulp en alleen een V6 voor het vermogen.

Foto: Ferrari 12Cilindri gespot door ecnerualcars