De 'elektrische Golf' van Leapmotor is spotgoedkoop!

Vorig jaar konden we op de IAA de Leapmotor B05 bewonderen. Dit zou potentieel een hele interessante auto kunnen worden, afhankelijk van de prijs. Daar kunnen we nu een oordeel over vellen. De Nederlandse prijs van de Leapmotor B05 is namelijk bekend.

Prijs Leapmotor B05

We zullen jullie niet lang in spanning laten: de Leapmotor B05 is te bestellen vanaf €25.995. Zonder naar de specificaties te kijken kunnen we al meteen zeggen dat dit een zeer scherpe prijs is. Je krijgt namelijk een volwaardige C-segmenter, met een lengte van 4,43 meter, voor de prijs van een B-segmenter.

Voor dat geld krijg je geen instapper met matige specs, je hebt meteen een 56,2 kWh accu met 410 kilometer range. Snelladen kan met 174 kW. Er is ook nog een versie met een grotere accu en 482 kilometer. Daarvoor betaal je €28.995. Da’s nog steeds niet veel geld.

Achterwielaandrijving

De Leapmotor B05 heeft 218 pk en achterwielaandrijving. Leapmotor meldt ook nog trots dat de auto een 50:50 gewichtsverdeling heeft. We weten niet of dat nou zo belangrijk is in dit segment, maar deze auto zou best aardig kunnen rijden. Misschien moet Wouter dat nog eens uitproberen.











Qua design is het sowieso een leuk model. Terwijl Volkswagen een halfslachtige poging heeft gedaan om de ID.3 meer traditioneel te laten ogen, is dit gewoon een normale hatchback. De auto is hooguit een beetje generiek (met een vleugje Volkswagen en Porsche), maar we kunnen eigenlijk niks aanwijzen wat lelijk is aan de Leapmotor B05.

Concurrentie

Om de prijs van de Leapmotor B05 in het juiste perspectief te plaatsen moeten we even de concurrentie erbij halen:

MG 4 Urban (149 pk, 325 km range): €23.950

Renault 5 E-Tech (95 pk, 310 km range): €24.990

Leapmotor B05 (218 pk, 410 km range): €25.995

Volkswagen ID.3 (170 pk, 384 km range): €29.990

Renault Megane E-Tech (220 pk, 464 km range): €32.990

MG4 EV (231 pk, 452 km range): €33.950

Opel Astra Electric (156 pk, 454 km range): €36.599

Peugeot e-308 (156 pk, 450 km range): €37.050

Wat valt op? De Opel Astra en Peugeot 308 – wat semi-concerngenoten zijn van Leapmotor – zijn gewoon €10.000 duurder. Terwijl deze auto’s toch echt in hetzelfde segment zitten. De prijs van de ID.3 Neo is nog niet bekend, maar afgaande op de vorige ID.3 zal die ook rond de 30 mille kosten.

De Leapmotor B05 is qua prijs meer vergelijkbaar met een Renault 5, die zelfs voor B-segmentbegrippen krap is en niet kan snelladen als instapper. Met de Leapmotor krijg je dus veel meer auto voor je geld. De enige échte concurrent is eigenlijk de nieuwe MG 4 Urban, die ook heel voordelig is. Maar we kunnen niet anders concluderen dan dat de Leapmotor B05 spotgoedkoop is.