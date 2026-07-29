Vergeet de ID.Polo, de Leapmotor B03 is meer voor minder

Het zit Volkswagen ook niet mee, he. Heeft het eindelijk een potentiële topper in handen, komen de Chinezen die ook de markt uit pesten. We hebben het over de Leapmotor B03 die niet alleen groter, maar ook goedkoper zal gaan worden. En ja, hij komt naar Nederland.

Eerder lieten we jou, de oplettende Autoblog-lezer, al weten dat Stellantis met het Chinese dochtermerk Leapmotor het oorlogspad had verkozen met de Leapmotor B03X. Vanaf nog geen 24.000 euro rij je de crossover al, waar de prijzen voor de Duitse 'betaalbare' EV's nog maar net beginnen. En lever je dan ergens op in? Niet echt. Je krijgt een vergelijkbare actieradius en meer ruimte.

Langer en ruimer

De B03X krijgt binnenkort versterking in de strijd tegen de Duitsers van de B03 (dus zonder X). Het gaat hierbij om nagenoeg dezelfde auto, maar dan wat lager op de vering. Negen centimeter om precies te zijn. Ook meet hij met 4,18 meter lengte, vijf centimeter korter dan zijn grotere broertje. Daarmee is hij alsnog 13 centimeter langer dan de ID.Polo, wat ongetwijfeld merkbaar zal zijn in de ruimte in het interieur.

Of de keuze in aandrijflijnen ook hetzelfde gaat zijn, weten we nog niet. Dat laat Stellantis nog niet weten. In China wordt de B03, die daar A05 heet, in ieder geval geleverd met een 95 of 122 pk sterke elektromotor. In combinatie met een 39,8 tot 53 kWh groot accupakketten zou een actieradius van 510 CLTC-kilometers mogelijk moeten zijn. Dat zou neerkomen op ruwweg 400 WLTP-kilometers.

Onder de 20.000 euro?

Vooralsnog lijkt het erop dat Leapmotor de B03 enorm scherp in de markt gaat zetten. De B03X is al duizend euro goedkoper dan de ID.Polo, wat inhoudt dat de B03 nog verder onder die prijs zal gaan hangen. Met een beetje fantasie zou een prijs onder de 20.000 best denkbaar kunnen zijn. Aantrekkelijk, maar dan moet je wel willen rijden in een auto die redelijk identiteitsloos is.

Ergens half oktober, tijdens of net voor de Autosalon van Parijs, trekt Leapmotor officieel het doek van de Europese variant van de B03. Pas dan zullen we echt weten hoeveel hij gaat kosten en met welke aandrijflijn hij ten strijde trekt.

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