Vergeet de motor: dit is het beste onderdeel van de Porsche Mission S

Bij de onthulling van de Porsche Mission S valt me een detail op het stuur op: een felrode, fysieke knop. Waar is die voor?

In een tijdperk waarin Europese regelgeving en overijverige veiligheidssystemen zorgen voor piepjes en ingrepen in moderne auto’s, komt Porsche met het statement. Op de knop kun je de tekst ‘On Your Own’ lezen. De knop doet precies wat je nu hoopt: alle hulpsystemen in één keer uitschakelen.

Je kunt het zien als de schietstoel voor de digitale assistenten: je schakelt zaken als de lane-assist en snelheidswaarschuwing uit, maar ook de ABS en ESP. Zoals de naam al verklapt ben je hierna volledig aangewezen op je eigen stuurmanskunsten.

Onderdeel van een groter geheel

Die rode knop staat niet op zichzelf, maar vormt het hart van een goed doordacht interieur. Porsche kiest bijvoorbeeld niet voor een groot touchscreen. Voor navigatie of muziek koppel je eenvoudig je eigen smartphone via een intrekbare houder. Daar dichtbij zie je fysieke tuimelschakelaars en draaiknoppen die ouderwets klikken als je ze bedient. De grote versnellingspook is trouwens in hoogte verstelbaar.

De bestuurder kijkt meer naar de vijf ronde klokken. Een van de klokken is de toerenteller die een fysieke naald heeft. Starten doe je niet met een anonieme plastic startknop, maar met een fysieke sleutel van massief aluminium die je in een speciale gleuf stopt. Precies zoals het hoort aan de linkerkant langs het stuur. Da’s ook een must voor ons om terug te brengen in productie-Porsches.

Laat maar komen Porsche!

Bij huidige Porsche heb je op de plek van de ‘On Your Own’-knop al een klikknop zitten. Daarmee kun je de stuurverwarming aan of uit zetten. Fijn, maar die functie mag mooi verwerkt worden in een fysieke knop op het middenconsole. Doe ons maar lekker zo’n knalrode drukker die je uitdaagt om even lekker gek te doen!

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