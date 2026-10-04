Vergeet de Spezialanfertigung, deze CLE wordt pas echt interessant

Het is leuk dat Mercedes af en toe nog iets geks bouwt, zoals de CLE 646 Spezialanfertigung, maar met een oplage van 30 stuks is dit eigenlijk een waardeloze auto. Deze oplage is zo beperkt dat niemand ermee gaat rijden en zelfs al zouden de eigenaren dat doen, dan kom je er alsnog nooit eentje tegen. Omdat 30 gewoon niks is.

Dus ja, leuk dat er een V8 in ligt, maar daar heeft geen hond wat aan. Gelukkig komt er óók nog een V8 CLE voor het grote publiek. Dat is de auto die je hier op de spyshots ziet. De rechthoekige uitlaten verraden dat dit geen CLE 53 AMG is, maar een CLE 63 AMG. En die krijgt geen vierpitter met hybride meuk of een zescilinder, maar gewoon weer een V8. Dit kun je dus zien als de spirituele opvolger van de C63 AMG Coupé.

Duurt lang

Mercedes maakt geen haast met de CLE 63 AMG, want ze zijn al sinds 2024 in aan het testen met deze auto. Het duurt allemaal wel erg lang. Maar nu de CLE 646 Spezialanfertigung (vreselijke naam trouwens) klaar is, kan de iets mildere variant ook niet lang meer op zich laten wachten. Tenminste, dat zou je denken.











De V8 in kwestie is de nieuwe flatplane V8, die debuteerde in de S580, maar inmiddels ook zijn opwachting heeft gemaakt in AMG’s. In de GLE en GLS 63 AMG levert de achtcilinder 612 pk. In de CLE 646 nog iets meer: 646 pk. Vermoedelijk zal de CLE 63 AMG niet heel veel minder vermogen krijgen. We rekenen ook in die auto op dik 600 pk.

Wanneer komt ‘ie?

Maar wanneer komt de CLE 63 nou…? Mercedes heeft nog altijd niks aangekondigd, dus dat blijft nog even een vraagteken. De Autosalon van Parijs die volgende week plaatsvindt zou een mooi moment zijn voor de onthulling, maar dan zou Mercedes inmiddels al wel de eerste teasers gedeeld hebben. Dus reken daar maar niet op.

Foto’s: @Dylan, via Autoblog Spots

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