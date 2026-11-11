Het grootste automerk ter wereld haalt een oude naam van stal

Het is weer zo ver: een oude merknaam wordt uit de kast getrokken en afgestoft. Toyota brengt Scion terug, maar verwacht geen hippe nieuwe hatchback of leuke sportcoupé. Het grootste automerk ter wereld heeft namelijk iets heel anders bedacht: een piepkleine Japanse pick-up die de Amerikaanse markt moet gaan veroveren. En dat is nog niet alles.

Scion maakt comeback, maar wel anders

Voor wie de naam niet kent: Scion was een merk dat Toyota in 2003 speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt oprichtte. Het mikte vooral op de wat jongere kopers met auto's die net een beetje anders waren dan de typische Toyota's. De Scion FR-S bijvoorbeeld, die voor ons gewoon de Toyota GT86 was.

Het merk kreeg het voor elkaar om meer dan een miljoen auto's te verkopen, maar in 2016 hield het op. De opgedane kennis en modellen werden voortaan onder de Toyota-naam verkocht. Nu haalt Toyota Scion dus weer uit de mottenballen.

Onder de de ietwat vreemde maar toepasselijke naam: 'Scion by Toyota' wil het merk gaan experimenteren met mobiliteit die verder gaat dan de gewone personenauto. Toyota kwam daarom met drie sappige nieuwe voertuigen: een kleine pick-up, een offroadbuggy en een opvouwbare elektrische motorfiets.

Drie interessante voertuigen

Het interessantste voertuig is misschien wel de KEI-01: een piepkleine schattige pick-up die is geïnspireerd op de Japanse kei-trucks. Hij krijgt een 660 cc-motortje, een CVT-automaat en vierwielaandrijving. Met een lengte van iets meer dan 3,35 meter en een breedte van minder dan 1,52 meter is het absoluut geen Dodge Ram, maar vergis je niet. De laadbak is namelijk goed voor 272 kilo. Bovendien heeft de cabine gewoon verwarming en airconditioning. Luxe waar je bang van wordt.

Daarna hebben we de SxS Concept. Een terreinbuggy met de hybride aandrijflijn van de Toyota Tacoma. Het ding heeft een veerweg van 66 centimeter, banden van bijna 90 centimeter en 43 centimeter bodemvrijheid. Niet bedoeld voor de ritjes naar de Jumbo dus. De buggy heeft zelfs een stille modus, zodat je ook zonder een hoop motorgeluid de natuur in kunt trekken. Scheelt weer gezeik.

Last but not least is er nog de BKE Concept. Deze opvouwbare elektrische motorfiets is klein genoeg is om in de kofferbak van een Toyota GR86 te passen. Opladen kan via een 110V-aansluiting die in diverse Toyota-modellen aanwezig is.

Alleen voor Amerika?

Toyota wil in ieder geval de KEI-01 in zijn fabriek in Indiana in elkaar gaan schroeven. Het mag was kosten want Toyota trekt er maar liefst 30,5 miljoen euro voor uit. Daarnaast moet de flinke investering ook nog eens vijftig nieuwe banen opleveren. Vanaf de tweede helft van 2027 wil Toyota het model op experimentele basis inzetten bij Amerikaanse wagenparkbeheerders.

Of de KEI-01 uiteindelijk ook bij Amerikaanse particulieren op de oprit komt te staan moeten we nog zien. Voorlopig lijkt Toyota vooral te willen ontdekken waar de markt behoefte aan heeft.

En dat is dus precies de bedoeling van Scion by Toyota. Het merk moet gaan dienen als een soort Freedom Lab, waarin Toyota nieuwe ideeën kan uitproberen zonder vast te zitten aan de traditionele definitie van een auto. Wij zijn benieuwd.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover