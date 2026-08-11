Vergeet de Tesla Model X, de Model Y L komt naar Nederland!

Als je een Tesla met drie zitrijen wil dan kan dat, maar met het verdwijnen van de Model X kom je uit bij een normale Model Y met een derde zitrij. En die auto is daar duidelijk niet voor gemaakt. Maar niet getreurd: de Model Y L komt naar Nederland.

Deze auto werd eerst geïntroduceerd in China. Nu wordt er in China zo’n beetje van iedere auto een L-variant gevoerd, dus het was nog maar de vraag of deze auto ook naar Europa zou komen. Toen Tesla de Model Y L in de VS lanceerde, werd al duidelijk dat deze auto niet exclusief voor China is. En nu weten we het zeker: de Model Y L komt naar Nederland. Of nou ja, bijna zeker.

Broncode

Iemand op X heeft ontdekt dat de Model Y L in de broncode van de Noorse configurator is verschenen. Onze eigen Dennis Wilman heeft hoogstpersoonlijk gecheckt of dit in de Nederlandse configurator ook het geval is en ja hoor: ook daar vinden we de Model Y L al terug. We kunnen de Model Y L dus op korte termijn in de configurator zien verschijnen.

Wat kun je verwachten? Nou, een Model Y, maar dan ietsje groter natuurlijk. Om precies te zijn is de L 17,9 centimeter langer. Ook is de auto 4,4 centimeter hoger. Daardoor oogt de auto nog net zo bol, maar goed, een Model Y moet je niet voor de looks kopen.

Zes zitplaatsen

Dankzij deze extra lengte en hoogte heb je nu een derde zitrij waar je fatsoenlijk kunt zitten, misschien zelfs als volwassene. Gek genoeg heb je maar zes zitplaatsen, terwijl de gewone Model Y met derde zitrij wel zeven zitplaatsen heeft. Dit komt omdat de tweede zitrij uit twee stoelen bestaat. Een bijzondere keuze, maar wie weet komt er alsnog een zevenzits versie.

Reken erop dat de Model Y niet heel goedkoop wordt. In de VS is deze versie alleen verkrijgbaar als Premium AWD. Die variant kost in Nederland € 63.990 en daar komt nog een flinke meerprijs bovenop. De Model Y L is namelijk ook luxer uitgerust, met onder meer adaptieve dempers en audio met 18 speakers.

Goed, dit is allemaal onder voorbehoud, want we moeten nog even afwachten welke versie Tesla precies in Europa gaat voeren en tegen welke prijs. Dus nog heel even geduld.

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