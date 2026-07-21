Vergeet de Venom F5: Hennessey komt met nóg een hypercar

Als je aan Hennessey denkt, denk je waarschijnlijk aan krankzinnige pk's en topsnelheden die je waarschijnlijk alleen op een landingsbaan durft uit te proberen. De Venom F5 is daar het perfecte voorbeeld van. Toch blijkt dat zelfs een auto met meer dan 2.000 pk niet altijd genoeg is. De Amerikanen zijn namelijk bezig met een tweede hypercar. En die moet vooral leuk zijn om te rijden.

Niet nóg sneller

Hennessey heeft alvast een eerste teaser online gezet van zijn nieuwe hypercar, die voorlopig door het leven gaat als Project Overlord. Veel is er natuurlijk niet te zien behalve een halfrond achterlicht, een flinke hap zwart gaas en verder vooral niets. Oh lord...

Wat wel opvalt is wat oprichter John Hennessey eerder al over de auto heeft gezegd. Project Overlord wordt geen nieuwe aanval op het snelheidsrecord. Daar hebben ze de Venom F5 immers al voor. Nee, deze auto moet juist licht, hoogtoerig en vooral ontzettend leuk zijn om te rijden.

Dat klinkt bijna Europees. Sterker nog, Hennessey noemt zijn nieuwste creatie doodleuk de Amerikaanse Carrera GT. Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen dat je even een Amerikaanse Ferrari F40 gaat bouwen. Ambitie ontbreekt in ieder geval niet. Dat is duidelijk.

Hypercar voor puristen

Officiële specificaties zijn er dus nog niet, maar alles wijst er wel op dat Project Overlord een stuk compacter en lichter wordt dan de Venom F5. Mogelijk krijgt hij ook een minder complexe aandrijflijn en misschien, heel misschien zelfs een handbak. Dat laatste zou trouwens extra goed passen bij de uitspraak dat de auto leuk moet zijn om te rijden.

En ja, tussen alle elektrische hypercars met vier elektromotoren, torque vectoring en een handleiding van 10 miljoen pagina's klinkt een relatief eenvoudige rijdersauto eigenlijk best prima.

Je zult er niet veel zien

Zoals je uiteraard van Hennessey mag verwachten, wordt Project Overlord geen auto voor de massa. De productie blijft gewoon beperkt en goedkoop wordt hij ook niet. Reken maar op een prijs van ruim boven de 875.000 euro, en dan hebben we het waarschijnlijk nog over de instapversie voordat je de optielijst openslaat.

Lang hoeven we in ieder geval niet meer te wachten. Op 3 augustus, tijdens Monterey Car Week, trekt Hennessey het doek van Project Overlord. Dan weten we of de Amerikanen inderdaad een of andere lijpe spirituele opvolger van de Carrera GT hebben gebouwd, of gewoon weer een monster met absurd veel vermogen en een mooi marketingverhaal. We gaan het zien.



Via: Carbuzz

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