Vergeet de Volvo EX60, er komt een Volvo EX50

De nieuwe Volvo EX60 is niet aan te slepen. En dat gold eerder ook al voor de Volvo EX30 en de EX40 (a.k.a. de XC40 Recharge). Wie weet is er dus wel markt voor nóg een elektrische SUV van Volvo.

Het lijkt erop dat Volvo plannen heeft in die richting. Ze hebben namelijk eerder deze maand de naam EX50 vastgelegd. Dat moet dus een elektrische SUV worden tussen de EX40 en de EX60. Niet dat daar een gat zat, maar er zijn zoveel fabrikanten die niet-bestaande gaten opvullen.

Dat een naam wordt vastgelegd hoeft nog niet te betekenen dat een model er ook daadwerkelijk komt, dus we moeten niet te hard van de stapel lopen. We weten wel dat Volvo twee elektrische modellen heeft aangekondigd voor later dit jaar, maar is of de EX50 daar tussen zit is nog maar zeer de vraag. Dan zou Volvo wel behoorlijk laat zijn met hun patentaanvraag. Dus wellicht komt de EX50 later pas.

Het Zweedse Carup speculeert er ook lekker op los: volgens hen wordt de EX50 de opvolger van de EX40. Dat kan ook nog. De EX40 is sowieso wel aan een vervanger toe, want dit is natuurlijk gewoon de XC40 die al bijna 10 jaar oud is. Waarom die dan EX50 zou moeten heten is ons een raadsel, maar het zou niet de eerste keer zijn dat Volvo ingewikkeld doet met namen.

Kortom: er is nog veel onduidelijk. We moeten gewoon even rustig afwachten wat Volvo voor ons in petto heeft.

Afbeelding: designschets voor de Volvo EX60, ter illustratie

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