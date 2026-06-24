Vergeet Domeinen, Belgische overheid veilt epische partij supercars

We maakten onlangs een lijst met de dikste auto’s die door de jaren heen bij Domeinen hebben gestaan, maar dit hele lijstje wordt nu zo’n beetje in één klap overtroffen door de Belgische Fin Shop. De Belgen hebben een enorme vangst gedaan.

Dit soort veilingen is meestal een samenraapsel van foute bakken en verwaarloosde auto’s, maar deze keer zou het aanbod niet misstaan op een RM Sotheby’s-veiling. In totaal worden er 18 dikke wagens geveild. Of nou ja, eigenlijk 17 en een Smart ForTwo Brabus. We nemen de hoogtepunten met jullie door!

Ferrari 458 Speciale A

De 458 Speciale A a.k.a. Speciale Aperta is een van de meest gewilde moderne Ferrari’s. De zwanenzang van de atmosferische V8, maar dan met open dak. Een waanzinnige auto om te rijden, maar vanwege de gelimiteerde aantallen (499) ten prooi gevallen aan verzamelaars. Ook met dit exemplaar is nog maar 3.169 km gereden. Het betreft ook nog eens een unieke uitvoering: deze auto is uitgevoerd in ‘Ikea-spec’. Weer eens wat anders dan Resale Red! Waarschijnlijk wordt dit de duurste auto ooit bij de Fin Shop. De marktwaarde van de Speciale A ligt namelijk boven de miljoen.

Lamborghini Murciélago LP640 Versace

Je wordt bij wijze van spreken doodgegooid met Aventadors en Revuelto’s, maar een Murciélago zie je bijna nooit meer. Zeker niet dit exemplaar, want dit betreft een Versace Edition. Deze kun je herkennen aan het Versace-patroon op de portieren, maar vooral aan het interieur. Het is niet bijzonder mooi, maar dat zien we graag door de vingers. Want verder worden we wel heel hebberig van zo’n LP640. Zo te zien heeft de auto al een tijdje geen liefde meer gehad, maar met 10.766 kilometer is ook dit een collector’s item.

Ferrari 458 Italia

Naast de 458 Speciale A hebben de Belgen ook nog een 458 Italia in de aanbieding. Die is iets minder duur en bijna net zo gaaf. Dit exemplaar is uitgevoerd in Rosso Corsa, precies zoals ‘ie op alle wallpapers en magazine covers stond in 2009. Met dit exemplaar is wel gereden, want er staat 31.991 kilometer op de teller.

Lamborghini Gallardo Spyder

Een pre-facelift Gallardo is niet extreem duur of zeldzaam, maar deze auto heeft alles wat je in een supercar wil hebben. Een geweldig klinkende 5,0 liter V10 met gelijkmatige ontstekingsvolgorde, een opvallende kleurtje en in dit geval ook een open dak. Wat wil je nog meer? Oké, een handbak misschien, maar een Gallardo met E-Gear slaan we ook niet af.

Ferrari F430

We blijven nog even in de Italiaanse hoek, met deze Ferrari F430. Net als de 458 uitgevoerd in Rosso Corsa met zilverkleurige velgen en een zwart interieur. Niet erg fantasievol, maar in de tijd van de F430 was Tailor Made nog niet echt een ding. Helaas is er niet zo goed voor deze auto gezorgd. Naast steigerende paarden zien we ook heel veel schimmel.

Porsche 991 GT3 RS

Er is voor ieder wat wils. Zo zit er ook een dikke 991 GT3 RS tussen. Een van de meest spectaculaire moderne Porsches, daar hoeven we verder weinig woorden aan vuil te maken. Wat dit exemplaar vooral bijzonder maakt is de kilometerstand: er staat maar 488 (!) kilometer op de teller. Normaliter nemen de kilometerstanden van in beslag genomen auto’s met een scheepslading zout, maar gezien het kaliber van de andere auto’s zou het heel goed kunnen dat er een fabrieksnieuwe GT3 RS tussen zit.

Aston Martin DB9

Engeland is ook vertegenwoordigd, met diverse Jags en deze Aston Martin. Dat de DB9 een prachtige auto is met een fantastische 5,9 liter V12 wisten jullie natuurlijk al. Verder kunnen we weinig vertellen over deze auto, omdat er simpelweg geen informatie wordt verstrekt. We zien alleen dat het interieur niet zo fris oogt.

Nissan GT-R

De laatste die we behandelen is deze Nissan GT-R, die niet helemaal standaard is. We zien onder meer een carbon motorkap en aftermarket velgen. Meestal gaat dit ook gepaard met motorische tuning, maar de motorruimte oogt verrassend standaard. Je hoeft dus niet op 1.000+ pk te rekenen, maar een standaard GT-R is ook niet te versmaden.

Dit was nog niet eens alles, maar we hebben de echte uitblinkers voor jullie uitgelicht. Je kunt zelf het volledige aanbod bekijken op Fin Shop. Op de meeste auto’s kun je ook gewoon als particulier bieden, alleen niet op de Speciale, GT3 RS, RS6 en GT-R. Die zijn alleen voor de handel. Welke ga jij ophalen in België? Laat het vooral even weten in de reacties.

Met dank aan Hans voor de tip!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws