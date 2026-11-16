Wereldberoemde Rapper laat knotsgekke klassieker ombouwen tot V8-monster

Wat je er ook van vindt, je kan niet zeggen dat de klassieke Land Rover Defender er saai uitziet. Toch kan het altijd nog een tandje gekker. Zeker wanneer je een beroemde muzikant met veel geld erop loslaat. Het resultaat? Een nogal bijzondere verschijning waar je ook nog een feestje mee kan bouwen.

Unieke Defender met V8

Niemand minder dan wereldberoemde rapper en grime-artiest Skepta heeft samen met Land Rover Classic aan tafel gezeten om iets tofs te verzinnen waar hij zijn geld aan uit kan geven. Met succes ook trouwens. Het is een 110 Double Cab Pickup geworden die maar liefst 18 maanden lang is verbouwd door het team van Land Rover Classic Works. Het eindresultaat mag er zijn.

De terreinwagen is uiteraard een beetje gemoderniseerd. De originele motor heeft plaats moeten maken voor een modernere 5,0-liter V8 die goed is voor 399 pk en 515 Nm aan koppel. Skepta gaat natuurlijk niet zelf schakelen dus is de handbak vervangen voor een achttraps ZF automaat die het vermogen naar alle vier de wielen stuurt. De basis was een originele Defender die tussen 2012 en 2016 was gebouwd, maar daar is weinig origineels meer aan.

Naast de aandrijving heeft de Defender ook een nieuw setje Eibach-veren met schokdempers en nieuwe stabilisatorstangen gekregen. Een setje remmen van Alcon zorgt ervoor dat het ding ook daadwerkelijk tot stilstand kan komen en de dikke 18-inch velgen zijn van Sawtooth. Zowel de velgen, de wielkasten en het dak zijn uitgevoerd in Narvik Black.

Verder vinden we bovenop nog een set extra lampen. Handig als je 's nachts besluit de wildernis in te gaan, of om een klein festival terrein te verlichten.

Een rijdende DJ-booth

De Defender is gespoten in een custom metallic bronzen kleur en wordt uiteraard gecombineerd met een aantal logo's van MAINS, het modemerk van Skepta. Uiteraard vraagt zo'n carrosseriekleur om een opvallend interieur. Dit bestaat uit Recaro-stoelen met Pillar Box Red lederen bekleding van specialist Bridge of Weir.

Om alle een beetje met de tijd mee te laten gaan is het dashboard omgebouwd en voorzien van een 9-inch infotainmentscherm. Daarmee krijgt de oude Defender in een keer ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. Daarnaast heeft Skepta vast en zeker een goed setje speakers laten monteren.

En dan komt misschien nog wel het meest opvallende: de laadbak heeft namelijk een andere functie gekregen. Deze kan nu dienstdoen als DJ-booth. Een feestje bouwen vanuit je eigen pick-up, het is weer eens wat anders dan een aanhanger vol speakers. Of Skepta de Defender daadwerkelijk daarvoor gaat gebruiken, is niet bekend.

De rapper liet wel weten dat hij bestaande ontwerpen graag zijn eigen draai geeft. De Defender heeft volgens hem al een sterke identiteit en het was niet zijn bedoeling om dat karakter te veranderen. Hij wilde vooral zijn eigen wereld aan de auto toevoegen. Dat is behoorlijk goed gelukt.