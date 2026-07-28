Oh nee, zelfs Matchbox krijgt een actiefilm

Als je dacht dat Hollywood inmiddels alles wel had verfilmd, heb je de speelgoedafdeling van de Intertoys blijkbaar overgeslagen. Na Barbie is nu Matchbox aan de beurt. Ja precies, die kleine autootjes waar je vroeger een looping van maakte op de vloer. Het klinkt als het perfecte recept voor een gigantische flop, maar de eerste trailer doet iets onverwachts: hij maakt je nieuwsgierig. Al ben ik er nog niet over uit of dat positief of negatief is. Oordeel zelf maar.

Geen speelgoed, wel spektakel

In Matchbox: The Movie speelt niemand minder dan John Cena de rol van (je raadt het niet) Sean Walker, een undercover CIA-agent die na jaren terugkeert naar zijn oude vriendengroep. Die gezellige reünie duurt ongeveer vijf minuten, want voor ze het weten belanden ze midden in een of andere internationale achtervolging.

Sean wordt ontvoerd, krijgt de schuld van iets wat hij niet gedaan heeft en samen moet de vriendengroep zijn naam zuiveren en voorkomen dat er een wereldramp plaatsvindt. Eigenlijk gewoon Fast & Furious, maar dan anders. En zonder Vin Diesel. En zonder barbecues.

Praktische stunts

De regie is in handen van Sam Hargrave, de man achter de Extraction-films. Wie die heeft gezien, weet ondertussen dat hij liever echte stunts draait dan alles achteraf uit een computer tovert. Dat zie je ook terug in de trailer, waarin flink wat auto's vliegles krijgen, over onverharde wegen raggen en uiteraard hier en daar een object raken dat daar eigenlijk niet voor bedoeld was.

Gelukkig probeert de film zichzelf duidelijk niet al te serieus te nemen. De trailer zit vol zelfspot en droge humor, zonder dat de actie daaronder lijdt. Eigenlijk precies wat je verwacht bij een film die gebaseerd is op speelgoedautootjes.

Alleen niet in de bios

Toch is er een klein dingetje. Zo'n film met explosies, achtervolgingen en een hoop autogeweld schreeuwt eigenlijk om een bioscoopdoek. Maar in plaats daarvan verschijnt Matchbox: The Movie op 9 oktober rechtstreeks op Apple TV+.

Misschien is dat wel de grootste verrassing van allemaal.

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