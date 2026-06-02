Vergeet Forza Horizon of Need for Speed: deze nieuwe racegame wil je

Het is lastig om jezelf te mengen in de huidige wereld van racespellen. Compleet opgedroogde titels kunnen zelfs met nostalgie in het achterhoofd niet scoren, andere titels dreigen op andere manieren op te drogen en tegelijkertijd wordt 2026 een druk jaar om jezelf tussen te proppen. Toch gaat een hagelnieuwe titel van een hagelnieuwe studio het proberen en eerlijk is eerlijk: het begin lijkt er te zijn.

Om de intro even uit te leggen: dat er allerlei racegames komen en gaan zonder dat je er ooit van hebt gehoord is logisch, proberen kan immers altijd. Toch was het verrassend dat een serie als Need for Speed ermee kapt, terwijl dat dé franchise was. Test Drive is terug maar de studio die de reeks een nieuw leven inblies zit in de problemen, waardoor de toekomst onzeker is. Gran Turismo en Assetto Corsa lijken nog wel te scoren, maar dat zijn simulator-esque circuitracers. Wat betreft games in de 'open world', waar je dus ook vrij kan rondrijden, zou ook Assetto Corsa een update krijgen waar dit gebeurd, maar die zien we nog steeds niet. Nee, qua open world-racers is er maar één topscorer.

Dat is natuurlijk Forza Horizon. Die naam is niet feilloos: Forza Motorsport sloeg de plank finaal mis en de stekker werd eruit getrokken, maar de 'open world'-reeks Horizon waar het racen bijzaak is bij lekker vrij spelen in een grote open wereld scoort flink. Die is een maand geleden toegekomen aan het zesde deel: in de open wereld van Japan speelt Forza Horizon 6 in op veel wensen van de spelers, wat nu al recordbrekende cijfers en lovende kritieken oplevert. Dit paradepaardje van Xbox Game Studios is de kaskraker van Microsoft.

Misser

Dat Forza Horizon 6 weer wordt gezien als de 'echte' Horizon, mag ook wel. Volgens velen was Forza Horizon 5, uitgebracht in 2021, een beetje een miskleun. Te basaal, te grootschalig, te basic. Ook werd bij het maken van het speelveld in Mexico erop gerekend dat één gamemodus veel gespeeld zou worden, maar die bleek erg hypegevoelig te zijn (Battle Royale, zoals Fortnite). Vandaar dat halverwege de loop van Horizon 5 het roer omgegooid werd en daar hoorde bij dat de ontwikkelaar Playground Games verder ging met een andere creatieve directeur. De voorgaande CD genaamd Mike Brown moest daarom het schip verlaten.

Clutch

Brown ging zich echter zeker niet vervelen. Hij richtte een nieuwe studio op genaamd Maverick Games en al ergens in 2022 werd duidelijk dat er een rivaal zou komen voor Forza Horizon, maar toen ook nog games als Need for Speed. Alleen nu heeft Brown de vrijheid om zelf de keuzes te maken, in plaats van moeten conformeren aan wat een prestigieuze Xbox-titel moet zijn. De eerste details worden nu duidelijk in een video, maar wij nemen het uiteraard ook even met je door.

Om mee te beginnen: de game heet Clutch. Om gelijk even de meest prangende vraag te beantwoorden: er is nog niet bekend wanneer deze moet verschijnen. Wel krijgen we een klein voorproefje waar al wat details worden gedeeld, inclusief wat in-game beelden. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van de meest recente technieken om auto's zo mooi mogelijk in beeld te krijgen, inclusief gedetailleerde interieurs. Gezien de kwaliteit, die snor lijkt te zitten, mag je alvast verwachten dat de game enkel vrijgegeven wordt op de nieuwste consoles. We verwachten een release op Xbox en PlayStation en PC zal er ook wel inzitten, maar wederom, nog niet bevestigd.

Qua auto's zien we een bonte mix in Clutch. Omwille van merkrechten mag je niet zo maar alles in je game plaatsen, maar het lijkt erop dat Maverick grote namen heeft kunnen strikken. Zo zien we al de nieuwe Porsche 911 GT3 S/C, die nog helemaal niet zo lang onthuld is. Porsche is dus aan boord, ook met een Cayman GT4 RS en een 930 Turbo. Aston Martin is present met de hagelnieuwe Vantage, Vanquish en de Valhalla, ook nog tamelijk uniek. We zien auto's uit allerlei jaartallen en genres, van BMW 850 CSi tot Land Rover Defender en van Subaru Impreza tot Alfa Romeo Stelvio. En ja: in de video is de Fiat Multipla als een soort geinige knipoog te zien, maar die wordt ook gespot in de trailer. Er is dus een kans dat je met deze legendarische MPV mag sturen.

Brown legt uit dat het echt moet voelen alsof een auto van jou is. Vandaar dat auto's aanpassen in Clutch een belangrijke factor wordt. Van kleuren tot velgen tot interieurs, neonverlichting, uitlaten, spoilers, motorkappen: van alles en nog wat. Zelfs bekers voor in je bekerhouder en parkeerkaartjes, andere geinige accessoires of kledingstukken die je los in je auto hebt liggen (geef toe, jij ook) kun je toevoegen. Dat zijn wel dingen waar geen andere racegame aan denkt en het kan het verschil maken.

Manusje van alles

Even terug naar de basis van Clutch. Want je moet niet vergeten dat een game ook tot op zekere hoogte een doel moet hebben. Forza Horizon is toch altijd een beetje laconiek qua 'echte' doelen, want je krijgt veel in je schoot geworpen en de hoofdcampagne uitspelen duurt meestal niet zo lang, waarna je bezig bent met voornamelijk randzaken. Need for Speed deed dat veel beter qua verhaallijnen, soms misschien een beetje te erg in het bizarre. Clutch probeert hier tussenin te gaan zitten. Er wordt gesproken van een raceserie waar je aan meedoet als rode draad, dus circuitracen om jezelf hogerop te krijgen binnen deze serie.

Daarnaast is er een ietwat ondergrondse cultuur gaande waar de nadruk ligt op meetings in de nacht, straatracen en dingen die eigenlijk niet mogen van de wet. Maar over dat laatste gesproken: Brown vertelt ook dat je als hoofdkarakter een duister verleden hebt met nog meer dingen die niet mogen. We zien bijvoorbeeld een nogal James Bond-achtige scène over een bankoverval en een Aston Martin die achtervolgd wordt door politie. Kortom: zowel de Forza Horizon-kant als de Need for Speed-kant worden belicht. Het maakt Clutch hopelijk een manusje-van-alles voor fans van beide reeksen.

Timing

Zoals in de intro gezegd is de timing misschien perfect, misschien niet echt. Clutch lijkt namelijk nog wel wat werk nodig te hebben en een release vóór 2027 lijkt onwaarschijnlijk. Niet onbelangrijk, want vrijwel iedereen die wel eens gamet zit vanaf november aan de tv gekluisterd vanwege GTA VI. Of nu al vanwege Forza Horizon 6. Als nieuwe titel van een nieuwe studio daar tussen proberen te kruipen is lastig. Aan de andere kant, ook GTA gaat op den duur vervelen en er zullen toch eens nieuwe games moeten komen. We houden uiteraard in de gaten wanneer je deze nieuwe titel kan spelen.