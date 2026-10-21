Vergeet GTA 6, BeamNG.drive is hier om al je auto's te slopen

Kan jij al maanden niet slapen omdat je auto's kapot wil rijden in GTA 6? Dan hebben we goed nieuws. Want terwijl je nog even moet wachten op GTA, kan je alvast auto's kapot rijden met BeamNG.drive.

Slopen maar dan realistisch

BeamNG.drive is onder pc-gamers echt al jarenlang de game voor hen die graag experimenteren met auto's crashen. Het draait bij deze game om softbody-fysica, wat eigenlijk betekent dat auto's in realtime vervormen en beschadigen. Elke crash zorgt dus voor andere schade omdat deze ontstaat aan de hand van de simulatie. Dus tegen een lantaarnpaal rijden geeft ook daadwerkelijk andere schade dan als je een vrachtwagen raakt.

Hoe je deze game door gaat kan je helemaal zelf bepalen. Je hebt een Freeroam-modus waarin je je eigen experimenten kan bouwen, omstandigheden kan aanpassen en kan checken hoe voertuigen zich in bepaalde situaties gedragen. Daarnaast zijn er challenges, rally-etappes, politieachtervolgingen, dragraces en nog veel meer. Er is ook een carrièremodus waarin je als voertuigtester nieuwe auto's kan vrijspelen.

En wat misschien nog wel het mooiste is aan dit spel? Je kan met z'n tweeën spelen.

Nog niet helemaal klaar

Toch is er wel een kleine sidenote: BeamNG.drive is op de PlayStation 5 nog in Early Access. De game is dus nog niet helemaal klaar.

Zo moet je best wennen aan de bediening. Het spel heeft enorm veel instellingen en mogelijkheden waardoor de interface soms een beetje overweldigend aan kan voelen. Ook zware simulaties kunnen zorgen voor framedrops en vertraging. Op een standaard-PS5 draait de game volgens de eerste indrukken meestal op 60 frames per seconde. Dat is heel netjes, maar dat garandeert niet dat jouw gigantische kettingbotsing altijd even soepel verloopt.

Dus als jij niet kan wachten om alvast wat auto's kapot te rijden, is BeamNG.drive duidelijk iets wat je moet proberen.

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