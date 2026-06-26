Vergeet je airco: Met deze wetenschappelijke truc is je hete auto sneller koel

Het is inmiddels zo heet dat het KNMI je niet meer adviseert om thuis te blijven, want daar kan het ook erg warm worden. In plaats daarvan is het advies: ‘’zoek verkoeling’’. Je moet ook van de weg blijven, omdat er een grote kans is dat de weg smelt. Ja, echt waar.

Een plek voor verkoeling kan wel de auto zijn, tenminste als je het interieur goed koud krijgt. Je kunt gaan zitten wachten tot de airco zijn werk heeft gedaan, maar zeker in een wat oudere auto kan dat wel even duren. Gelukkig heeft professor en wetenschapsjournalist Hannah Fry de gouden tip om je auto snel te koelen.

De manier om je auto snel te koelen

Fry is dus een wetenschapper, wat betekent dat ze alles in het leven ook wetenschappelijk benaderd. Ze heeft een doctoraat in de vloeistofdynamica waardoor ook luchtstromen in haar vakkenpakket zat. ‘’Er is een trucje uit de vloeistofdynamica waarmee je je auto snel kunt afkoelen," begint ze in de Instagram-reel hieronder om vervolgens de uitleg te geven.

De eerste stap is de zijruit achter de bijrijdersstoel omlaag doen. Je merkt al meteen: de truc gaat alleen op auto’s met meer dan drie deuren. Vervolgens stap je uit aan de bestuurderskant en ga je naast de auto staan.

Stap drie doet je, moet Fry bekennen, er een beetje als een idioot uit zien. Je moet nu namelijk een aantal keer vlug achter elkaar de deur openen en dichtgooien, en weer openen en dichtgooien. Doe dit een keer of vijf (of totdat een man op leeftijd je vreemd aankijkt) en stap snel in. Volgens Fry, maar ook een aantal mensen in de reacties, moet je meteen een verschil voelen.

Waarom dit werkt

Natuurlijk moet de onderzoekster ook even uitleggen wat er achter het trucje zit. "De reden waarom het werkt, is dat wanneer je de deur opent en sluit, vooral als je dat snel doet, de deur – terwijl hij naar buiten beweegt – alle lucht die in de weg zit wegveegt, waardoor er een lagedrukgebied ontstaat. En dat zorgt dan voor iets wat 'bulk flow' heet, waarbij alle hete, klamme, onaangename lucht in de auto naar buiten wordt gezogen. En de enige manier om die lucht weer aan te vullen is met frisse, schone lucht van de andere kant."

Hopelijk werkt het bij jou ook. Laat het vooral hieronder weten. En denk eraan mensen: stay safe.