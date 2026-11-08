Vergeet Rolls-Royce, dit is de Yangwang Altior!

Het Chinese Yangwang, een submerk van BYD, heeft alle ogen op zich gevestigd door de magische grens van 500 km/u te doorbreken met een productieauto. Van die gelegenheid maken ze gebruik om ook meteen een nieuw model te lanceren. Dit is de Yangwang Altior.

Het is duidelijk waar de Chinezen hun inspiratie vandaan gehaald hebben. Zoals we bij de aankondiging al schreven, is dit een Temu-versie van de Rolls-Royce Ghost. De rechte neus met een grote grille, de suicide doors, de two-tone kleurstelling: het is allemaal aanwezig. Zelfs de paraplu in de deuren hebben ze gejat. En de putdekselvelgen kennen we dan weer van een ander luxemerk. Toch heeft de auto nog een Chinees tintje gekregen, in de vorm van gekke koplampen.









Qua formaat doet de auto ook niet onder voor een Rolls-Royce: de Yangwang Altior is 5,6 meter lang. Als het gaat om de vraag ‘wie heeft de langste’ win je daarmee van een Rolls-Royce Ghost. Tenzij het een Extended Wheelbase betreft… En aan een Rolls-Royce Phantom kan de Yangwang sowieso niet tippen.

Interieur

Voor het interieur hebben de Chinezen ook duidelijk inspiratie opgedaan bij de Rolls-Royces, Bentleys en Maybachs van deze wereld. Het dashboard is één en al touchschreen, maar desondanks is Yangwang er toch in geslaagd om een weelderige ambiance te creëren. Eerlijk is eerlijk: dit ziet er gewoon heel goed uit. Je zit achterin op vorstelijke captain chairs, omgeven door fraaie materialen en een audiosysteem met 39 speakers.









En ligt er ook een dikke V12 onder de motorkap? Natuurlijk niet, deze Chinees is gewoon elektrisch. Het vermogen weten we niet, de actieradius wel. De Altior heeft een CLTC-range van maar liefst 1.000 kilometer. Nu is de Chinese cyclus wel érg optimistisch, de WLTP-range zal eerder 800 kilometer zijn. De Yangwang profiteert ook van BYD’s Flash Charging, waarmee je met 1.000 kW kan snelladen. In een luttele vijf minuten zou je van 10 tot 70 procent moeten kunnen laden.

Prijs

Dan nu de grote vraag: wat moet deze auto kosten? Als je denkt dat je voor een prikkie een Temu-Rolls-Royce kunt rijden, kom je van een koude kermis thuis. De introductie-uitvoering moet omgerekend € 280.000 kosten. Dat is heel veel geld voor een auto van een Chinees merk dat vier jaar geleden nog niet bestond... Oké, een Rolls-Royce is duurder, maar voor dit geld heb je ook gewoon een Maybach S-Klasse. Hm, lastige keuze: een Maybach of een Yangwang...

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover