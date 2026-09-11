Zorgt een actieradius van 650 km ervoor dat je nu wel over deze SUV wilt nadenken?

Neehoor, het ligt niet aan jou. Wij waren deze auto ook al helemaal vergeten tot Mitsubishi er ons vriendelijk aan herinnerde dat de Eclipse Cross toch echt nog bestond en zelfs weer relevant is.

Het Japanse boomermerk heeft namelijk te kennen gegeven dat het met twee vernieuwde modellen van de SUV gaat komen. Daarmee zet de Eclipse Cross stappen en zou je hem zelfs weer kunnen overwegen als EV. Het wil namelijk dat de nieuwe varianten nieuwe accupakketten meekrijgen, waarmee de actieradius wat schappelijker wordt.

Van 87 naar 89

Zo krijgt de nieuwe budgetoptie een LFP-pakket van 67 kWh. Daarmee moet een actieradius van 472 km haalbaar zijn. Aan de andere kant van het spectrum komt er ook een Eclipse Cross met een 89 kWh metend NMC-pakket. Daarmee zou je op WLTP-papier zo'n 650 kilometer moeten kunnen afleggen. Daarbij krijgt dit model ook een upgrade in de laadsnelheid. Die stijgt naar 150 kW. Ja, we zijn het met je eens, dat is een beetje een tegenvaller, want dat is tegenwoordig toch best laag voor een fonkelnieuwe auto in deze prijsklasse.

Opmerkelijk: de goedkopere variant met LFP-accu kan sneller laden. Deze heeft een piekvermogen van 165 kW en heeft 24 minuten nodig om van 15 naar 80 procent te laden. De NMC-variant heeft daar 28 minuten voor nodig. Over het algemeen laadt de duurdere auto dus wel consistent sneller.

Koopje met korting

Over die prijzen gesproken. Het instapmodel heb je al voor 32.990 euro. Dat is dan wel inclusief de tijdelijke 3.000 euro elektrisch voordeel dat Mitsubishi biedt. De standaard vanafprijs ligt dus op 35.990. Alsnog is het een stuk lager dan het model dat op dit moment te bestellen is, want die begint boven de 40.000 euro. De variant met NMC-pakket begint overigens nog wel boven dat bedrag: vanaf 43.990 euro is hij van jou

De levering van de modellen laat nog wel even op zich wachten, pas in december kunnen de eerste op kenteken gezet worden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover