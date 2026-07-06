Rotterdamse rechtbank doet uitspraak over crash met Ferrari 458

We gaan het op deze maandagochtend even hebben over een Ferrari-crash uit 2022. Dat klinkt niet erg actueel, maar 4 jaar na dato was er nog een rechtszaak aan de gang over dit incident. De Rechtbank in Rotterdam heeft daar nu een oordeel over geveld.

Het ging om een Ferrari 458 Italia, die verhuurd was door een bedrijf gevestigd in Duitsland (je verwacht het niet). De verhuurder lijkt verder gewoon een Nederlander te zijn. Op 29 januari was de 458 door een huurder tegen een boom geparkeerd in België.

Banden verkeerd gemonteerd?

De verhuurder probeerde vervolgens via de rechter de schade te verhalen op het bedrijf dat de banden gemonteerd heeft. Wat was er namelijk aan de hand? Volgens het verhuurbedrijf was een van de banden verkeerd om gemonteerd (tegen de draairichting) en zou de bandenspanning veel te hoog zijn geweest. Dat komt de rijeigenschappen natuurlijk niet ten goede, zeker als het hartje winter is.

Goed, het was dus allemaal de schuld van de velgenboer die de banden had gemonteerd. Het verhuurbedrijf eiste daarom een bedrag van € 101.913 voor de schade, plus nog € 18.106 aan rente. Aangezien er in de tussentijd een paar jaar overheen was gegaan.

De uitspraak

De rechter gaat hier echter niet in mee. Om te beginnen werd pas 20 maanden na het ongeluk een klacht ingediend. In tussentijd was de Ferrari al gerepareerd. Op dat moment was niet meer te achterhalen of de banden inderdaad verkeerd gemonteerd waren en op de juiste spanning stonden. Het verhuurbedrijf levert daar verder ook geen bewijs voor.

Het zou overigens ook nog de schuld van KwikFit kunnen zijn. Na montage van de nieuwe banden is de verhuurder namelijk nog langs gegaan bij KwikFit om plakresten te laten verwijderen. Daarbij zijn de achterbanden eraf geweest. Nog even los van het feit dat het verhuurbedrijf te laat was met de klacht, is dus ook helemaal niet duidelijk dat de velgenboer de schuld was.

En ook al zouden de banden verkeerd gemonteerd zijn, dan is nog de vraag in hoeverre dat heeft bijdragen aan het ongeval. Het is niet bepaald ondenkbaar dat de bestuurder veel te hard reed en/of rare capriolen aan het uithalen was. Vergeet niet dat we het over een huurauto hebben.

Deze hele rechtszaak was dus tamelijk kansloos en het verhuurbedrijf kan fluiten naar die € 100.000 plus rente. In plaats daarvan moeten ze zelf opdraaien voor de proceskosten van € 7.014.

Via: Quote